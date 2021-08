Minuto a minuto de la primera noche de San Lorenzo: el toque de queda apagó la (poca) fiesta que quedaba

Quedan pocos minutos para las doce de la noche, para que acabe el primer día de las 'no fiestas' de San Lorenzo. La plaza de Navarra sigue vallada para disuadir a la gente de formar aglomeraciones en pleno centro de Huesca. Varios grupos de chavales están dispersos por el entorno buscando un 'plan' ante la inminencia del toque de queda. Y entonces aparecen dos vehículos patrulla de la Policía Local, que vigilan a distancia pero se hacen ver para empezar a animar a los más rezagados a regresar a casa. Comienza la cuenta atrás para ara enfrentarse a una posible multa de 300 euros por estar más allá de la 1.00 de la madrugada en la calle sin causa justificada.

La Policía Nacional y la Policía Local han mantenido a las 22.30 una reunión para coordinar el operativo que garantizará el cumplimiento de la limitación de movilidad en esta primera noche de San Lorenzo. "Poco después de las doce de la noche solemos dar una vuelta por los bares de la zona de ocio sin atosigar y a partir de las una ya tenemos más presencia fija para tratar de conducir a la gente a su casa. Pero evidentemente no se denuncia a nadie por estar a la una y cinco de la madrugada en la calle", subraya Beatriz Rivas, la intendente de la Policía Local. De hecho, recalca que casi todas las propuestas de sanción impuestas en estos días son de gente 'pillada' a las cinco de la madrugada. "La lectura que hacemos es que la gente cierra los bares y luego se va a seguir la fiesta en casas particulares, porque no somos ingenuos, pero quizá se les corta el rollo y salen antes de tiempo, porque se podrían esperar hasta las seis...", afirma.

Grupos dispersos por la plaza de Navarra 0.05 Varios grupos de personas hacen corrillos en la plaza de Navarra buscando quizá un 'plan' alternativo ante el cierre de los bares con el toque de queda.

Le acompaña en esta primera noche la concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Loriente, quien asegura que en estas 'no fiestas' están viendo menos gente que en 2020. "Quizá muchos oscenses se hayan ido de vacaciones aprovechando el puente. En cambio, se ve muchos turistas", recalca. Junto a la intendente, ha dedicado parte de este primer día a buscar posibles botellones "por todos los recovecos" de las Fuentes de Marcelo o en Salas, "pero no hemos encontrado nada", subraya aliviada.

Uno de los 'puntos calientes' sigue siendo la calle Argensolas, donde los agentes han tratado de dispersar a última hora de la tarde a un grupo numeroso de unos 200 jóvenes que bebían en la calle a las puertas del bar, aunque han descartado desalojar por la fuerza. "Cuando hay una masa de gente que deja de pensar, no hay que alterar la seguridad ciudadana cuando no hay alteración porque si no, es crear un problema donde no lo hay. Si en esa situación sacas el boletín de denuncias, se te puede liar en un segundo cuando a lo mejor son solo una docena chavales que han bebido un poco de más", destaca Beatriz Rivas. Por ello, valoran el trabajo de concienciación realizado estos días por los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja Juventud, que han repartido 1.000 mascarillas en las zonas de ocio. "Ven una cara más amable y la gente reacciona de forma diferente", asegura.

"Cuando hay una masa de gente que deja de pensar, no hay que alterar la seguridad ciudadana cuando no hay alteración. Si en esa situación sacas el boletín de denuncias, se te puede liar en un segundo"

La intendente de la Policía Local de Huesca reconoce que los problemas se suelen generar en "dos o tres bares" que son reincidentes, pero aprovecha para agradecer el "muy buen comportamiento" de la inmensa mayoría de hosteleros de la ciudad y de su asociación "porque siempre insisten en pedirnos las instrucciones que tienen que trasladar".

Son las doce y cinco de la madrugada ya del 10 de agosto, San Lorenzo, y muy cerca de la plaza de Navarra, en los Porches de Galicia, quedan ya muy pocos veladores ocupados. "A las doce dejas de servir ya para que la gente vaya acabando la bebida y se pueda ir a casa con tiempo porque a algunos les tienes que decir lo del toque de queda y recordárselo", explica Daniel García, del bar Rugaca. Su balance del primer día de las 'no fiestas' ha sido "mejor de lo que esperaba", aunque también lamenta que este año, a diferencia del pasao, ha visto a la gente "más relajada y despreocupada con las medidas".

Recogiendo en la plaza del Mercado 0.15 El personal de La Trastienda empezó a recoger las mesas de la terraza y de la basura acumulada poco después de la medianoche.

Pasa ya un cuarto de hora de la medianoche y sigue bajando gente en pequeños grupos por la calle Duquesa Villahermosa. Muchos vienen de la plaza del Mercado, que ha sido sin duda uno de los epicentros festivos del día con las mesas de todos los bares ocupadas y la gran mayoría con el aforo máximo de diez personas. El personal de La Trastienda está barriendo ya la terraza. "Hay cansancio acumulado del día y mañana es día 10 con lo cual aún habrá afluencia y por eso hemos empezado a recoger ya. Además, tampoco queremos alentar la fiesta", señala Víctor Villacampa, quien a visto este año a la gente "con muchas ganas". Con el vallado de las plazas de Navarra y de la Catedral, esperaba que la plaza del Mercado pudiera ser un cuello de botella "y hemos hecho lo posible para que se cumplieran todas las medidas sanitarias y creo que lo hemos hecho muy bien nosotros y también la gente", agradece.

Los 'últimos' de la plaza de Los Fueros 0.20 Un centenar de personas se resistían casi a las doce y media de la madrugada a abandonar la plaza de Los Fueros, que registró una gran afluencia durante casi toda la jornada.

Unos metros más arriba, en la plaza de Los Fueros, se observan mejor que en cualquier otro sitio esas ganas de fiesta ya que un centenar largo de jóvenes parecen resistirse a acabar la noche y continúan plantados en la calle charlando. Son las doce y veinticinco ya de la madrugada y los bares tienen casi recogidas todas las mesas. "No hemos querido apurar la hora de cierre para que todo el mundo puedo llegar a casa sin problemas antes del toque de queda", señala Carla Capuz, de Casa Juan, que tenían todas las mesas reservadas desde hacía más de un mes. Y recalca: "Todos tenemos que respetar las normas porque queremos un San Lorenzo en 2022 de verdad".

"No hemos querido apurar la hora de cierre para que todo el mundo puedo llegar a casa sin problemas antes del toque de queda"

Pese a la gran afluencia que ha tenido esta zona de ocio nocturno en este primer día de 'no fiestas', valora que "la gente ha estado tranquila, respetuosa y si se levantaba de la mesa y le decías que se sentara por favor, lo hacían sin problema". No obstante, echaba en falta más presencia policial a la hora del cierre "porque la gente lleva mucho tiempo bebiendo y es el momento más complicado, y a los camareros se nos acaba la poca autoridad que tenemos cuando salimos de nuestra terraza".

Barriendo la plaza de Los Fueros 0.25 Los hosteleros de la plaza de Los Fueros se afanaron en limpiar la basura acumulada durante la primera jornada de las 'no fiestas' de San Lorenzo.

También a Andrés Bailo, del Tararí, situado justo enfrente de Casa Juan, le hubiera gustado ver más a la Policía en esta primera jornada de 'no fiestas', especialmente a media tarde. "La gente ha empezado a subir a la plaza después de las comidas pero aquí lo teníamos todo reservado desde hacía mucho tiempo y la habido un rato que había muchísima gente en la plaza y no existía ningún control de acceso por arriba ni por abajo. Hemos llegado a pensar en cerrar a las nueve de la noche tal y como se estaba poniendo la cosa, pero al final, relajando a la gente, se han empezado a ir", relata. Pese a esa tensión, admite también que "ha sido un día 9 mejor que el año pasado y espero que sea mucho peor que el año que viene". Las reservas para el día 10 también las tiene completas y las del día 11 llevan un ritmo alto. "A partir del 12 llegará ya el bajón", pronostica.

La plaza de los Fueros, vacía 1.00 La presencia disuasoria de la Policía Local de Huesca fue efectiva y a la una en punto de la madrugada la plaza de los Fueros estaba ya vacía.

Queda apenas un cuarto de hora para la hora límite de inicio de toque de queda y las luces de los coches patrulla de la Policía Local van apareciendo por las calles aledañas a la plaza de Los Fueros invitando a la gente a despedirse. Ordenadamente, el objetivo se consigue y a la una en punto, la plaza está vacía y solo quedan algunos rastros de basura de la fiesta. En el Tubo de abajo, en cambio, la 'retirada' cuesta un poco más aunque pasadas la una y veinte de la madrugada, el silencio se apodera de la calle Argensolas.

Rezagados en el Tubo de abajo 1.20 La Policía Local de Huesca pasó por la calle Argensolas pasada ya la una de la madrugada para animar a la gente a irse a sus casa.

Balance policial: 24 denuncias y cuatro detenidos

El balance de la Policía Local y de la Policía Nacional del día 9 y de esta primera noche de las 'no fiestas' deja 12 propuestas de sanción por saltarse el toque de queda; un detenido y tres denunciados por dar positivo en alcoholemia; un arrestado por daños a vehículos y resistencia a los agentes y otro por lesiones; una denuncia por posesión de marihuana; nueve por infracciones de tráfico; y dos más de seguridad ciudadana.