Otro año sin danzantes: la nostalgia de volver a chocar las espadas

Por segundo año consecutivo, la ciudad de Huesca no volverá a escuchar el choque de las espadas y palos, tan característico de los danzantes, al son de la música de San Lorenzo. Hoy, en el día grande de las fiestas, los oscenses deberían estar disfrutando del homenaje al santo a través de los dances en la plaza de San Lorenzo.

El Ayuntamiento de Huesca decidió suspender, a causa de la pandemia, las fiestas patronales de Huesca otro año más. La Agrupación de Danzantes acata esta decisión, ya que "la salud es lo primero", pero, dicen, "sentimos mucha tristeza porque para un danzante, una de las cosas más maravillosas que tienes en esta vida es poder bailar en San Lorenzo", explica Jorge Escario, que lo hace desde 1997 y este año celebraría los 25.

"Recordar a gente que ya no está, danzantes que lo han sido antes que tú..., es un momento de encuentro con mucha gente que a lo mejor no ves durante el año, es un tiempo que pasas con la familia y lo tienes interiorizado", cuenta Escario, nostálgico, resumiendo lo que para él es lo que más aflicción le produce. "Salvo el día 10, que me gustaría ver al santo, prefiero no estar en San Lorenzo por la tristeza que siento al no poder bailar", añade.

Francisco San Emeterio, que lleva más de medio siglo con los palos y las espadas, recogió el testigo de Pascual Campo como mayoral de la Agrupación de Danzantes de Huesca en el año 2019. Al año siguiente, las fiestas fueron canceladas, tal y como ha ocurrido en esta ocasión. "Nos sentimos mal, ya que en la historia reciente nunca hemos estado dos años sin bailar", lamenta. Lo que más le gusta de ocupar este puesto es "ofrecer la oración a San Lorenzo como homenaje en nombre de todos los oscenses", y este año, nuevamente, esto no pasará.

Las semanas previas a San Lorenzo, la Agrupación de Danzantes se reunió para ver qué es lo que iba a ocurrir con ellos este 2021. "Todos dijimos que este año queríamos bailar, pero acatamos las decisiones del Ayuntamiento y del obispado de que no se podría celebrar", dice Javier Claver, danzante que cumple diez Sanlorenzos. "Fue un golpe muy duro para nosotros", declara, ya que "es una cosa que hacemos con gusto y en honor a San Lorenzo, y duele no poder bailar".

Ser danzante es sinónimo de privilegio, pues son 27 los miembros de la agrupación que son elegidos gracias a la tradición, ya que se trata de un puesto hereditario. Dentro del reglamento interno, no se hace ninguna distinción de sexos, por lo que una mujer podría ser danzante, pero, por el momento, ninguna hija, hermana, sobrina o nieta ha dado el paso.

Supondría algo histórico dentro de una tradición cuyo origen data de los siglos XVII y XVIII. "Va a ser complicado que una mujer dé el paso, ya que sería la primera y conllevaría ser el centro de atención, pero cada año hay una opción de que se presente alguien", opina Claver. Por su parte, Escario deja claro que "cuando aparezca la primera mujer, nosotros no tendremos ningún problema porque, como es lógico, no hacemos distinción de sexos, no lo impediríamos nunca".

Solo quieren volver a bailar

La única petición que tienen los danzantes de cara al año que viene es "volver a ofrecer nuestros bailes al santo". Después de dos años duros, sin poder hacer vibrar a la ciudad de Huesca con sus dances la mañana del día 10, lo que más desean es volver a la normalidad para ver abarrotada la plaza San Lorenzo en un día como hoy.

"No cambiaría nada de los danzantes, ya que se trata de una tradición que, además, siempre ha funcionado bien", manifiesta Jorge Escario. Algunos años se han hecho modificaciones puntuales, como los bailes en las residencias, o pequeños cambios en las localizaciones, pero, en definitiva, consiste en una tradición en la que los danzantes "no modificaríamos nada", apunta Javier Claver.

Por su parte, Francisco San Emeterio acepta la situación tal y como es, y no plantea hacer "algo especial" para las ‘no fiestas’ de este año. Simplemente, espera con ansias al año que viene, cuando "si todo va bien, habrá tiempo para celebrar San Lorenzo".