Lágrimas en los reencuentros con el patrón y terrazas llenas por segundo día en Huesca

Ha sido un día grande totalmente descafeinado sin Danzantes, ni procesión, ni la primera corrida de feria, ni verbenas... Pero los oscenses no han querido renunciar este martes, 10 de agosto, a una de sus tradiciones más queridas, la visita a la basílica de San Lorenzo para honrar al patrón.

La ciudad ha vuelto a vestir de blanco y verde sus calles -especialmente en la zona centro– y, por segundo día consecutivo, las terrazas se han llenado, aunque esta vez no fue por los almuerzos, como el día 9, sino por los vermús y las comidas familiares y de grupos de amigos.

El obispo de la diócesis, Julián Ruiz, ha presidido la misa pontifical. La basílica de San Lorenzo, con un aforo máximo de 208 personas, ha registrado largas colas de espera para ver al santo un año más. Y es que los actos religiosos son los únicos que se han colado en el programa de las ‘no fiestas’. A ella han asistido, entre otros, el alcalde, Luis Felipe, el concejal de Fiestas, Ramón Lasaosa, la portavoz del PP, Gemma Allué, y el portavoz de Vox, Antonio Laborda.

"Le pido que esto se normalice"

Con la misa finalizada, muchas familias se han acercado al busto del patrón de Huesca para hacerse una foto y, de paso, pedirle en este 10 de agosto "agridulce" un deseo común de vuelta a la normalidad. Algunos devotos incluso cogieron vacaciones en el trabajo para poder estar en Huesca y asistir a los actos religiosos, como Ana María Burgaset, que acude todos los años a ver al patrón y, además, visita la parroquia de Santo Domingo todos los fines de semana. "Hoy he venido como una fiel más, de blanco y verde, para pedirle al patrón que se normalice lo antes posible la situación de la pandemia", ha dicho.

Carmen tampoco ha querido perderse la tradicional misa del 10 de agosto. Acompañada de sus amigas, desea que "recuperemos los dos años perdidos por culpa de la pandemia". "Esto es muy grande", ha aclamado, refiriéndose al santo, y ha asegurado que siente "mucha fe, porque San Lorenzo nos ayudará a pasar esta situación".

Los Danzantes se han quedado sin bailar un año más pero han estado representados en la misa por su mayoral, Francisco San Emeterio, quien ha mostrado su tristeza por no poder rendir culto al santo como ellos saben. Se ha sentido afortunado al menos de poder asistir a la eucaristía "porque era uno de los pocos actos que se celebran este año". "Deseo que nos saque de esta pandemia y que todo vuelva a la normalidad, y que salgamos mejores", ha manifestado.

La emoción se podía palpar en el ambiente del interior de la basílica. Muchos jóvenes, personas con vestidos y trajes de baturro y familias enteras no han podido contenerse casi recordando que, un año más, los oscenses no bailarán la música de San Lorenzo. Clara Solanes ha acudido con sus allegados para rogarle al santo que "el año que viene no tengamos que pedirle que vuelva la normalidad, y que podamos celebrarlo todos juntos para disfrutarlo en familia y pasarles las tradiciones a nuestros pequeños", ha dicho con un nudo en la garganta, sin poder evitar las lágrimas. "Sentimos mucha pena porque nos cuesta mucho no celebrarlo como siempre", ha afirmado.

"Solo pedía una vacuna"

Elena Peralta tenía su pensamiento más allá de las fiestas, "en todas aquellas personas que han trabajado y luchado por nosotros, para que podamos salir a la calle". Se siente muy agradecida ya que, aunque no haya celebraciones, "hemos podido venir a la basílica y ver las calles vestidas de blanco y verde", ha destacado. "Desde hace meses que, acudiendo a las misas, solamente pedía que se hiciera una vacuna para el virus", ha concluido emocionada.

Marcos Serrate, de Guara Fotografía, vive estas fechas de manera "agridulce", porque, dice, "recuerdas todo lo que has vivido otros años, y piensas que esto ya no va a volver porque el virus no se va a ir de un plumazo". Su deseo también es que "desaparezca ya la pandemia para poder celebrar las fiestas de nuevo".

Rafa y Lita también visitan al patrón todos los años, y quieren que "el año que viene cambie ya todo esto y vuelva la libertad que teníamos antes que, en cierto modo, nos la han cortado durante estos dos años". Él nació en el barrio de San Lorenzo, por lo que está viviendo "mal y apenado" estas fechas tan especiales.

La basílica acogerá este miércoles a las 11.00 la misa de cofrades con el acompañamiento musical de la Agrupación Folklórica Santa Cecilia.