Huesca vivirá un primer día de 'no fiestas' con las terrazas llenas para los almuerzos

La ciudad de Huesca amanecerá hoy vestida de blanco y verde y oliendo a albahaca. Las Fiestas de San Lorenzo están suspendidas por segundo año, pero miles de oscenses no renunciarán a mostrar su espíritu laurentino. No habrá ningún acto oficial por lo que el ambiente se vivirá en la calle y especialmente en las terrazas, que prevén un lleno por la cantidad de reservas de almuerzos, una tradición de la mañana del día 9 que no se quiere perder ni con la pandemia.

Carmelo Bosque, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca, deja claro que los establecimientos cumplirán "a rajatabla" las normativas sanitarias "porque somos los más interesados en que esto se termine cuanto antes". Cree que las terrazas estarán llenas desde primera hora con los almuerzos y también durante la comida y las cenas de este primer día "porque la gente va a salir a la calle de blanco y verde para vivir aunque sea el ambiente laurentino". Algo que ya se ha notado este pasado fin de semana "porque era imposible encontrar una mesa libre por la tarde", destaca.

Aun así, afirma que el número de comensales será menor que cualquier otro dia 9 "porque la hostelería es consciente de la situación que hay, sabemos que este año no hay fiestas y que tiene que ser así dado el último repunte". En su caso, por ejemplo, ha cogido la mitad de reservas que en 2019 "porque somos responsables". Además, de cara al 10, pese a ser la festividad de San Lorenzo, las reservas ya caen en picado "y será más un día de comidas en restaurantes para cumplir la tradición del pollo al chilindrón y el melocotón con vino", pronostica el presidente de los hosteleros, que da las gracias a los clientes "porque han estado allí todos los días a nuestro lado ya que son los primeros que piensan que no somos los culpables de los rebrotes.

Cabe recordar que en todo Aragón rige el nivel de alerta 2 modulado, que fija el horario de cierre de las hostelería a las 0.30. El ocio nocturno puede abrir con ese mismo horario pero no está permitida la utilización de pistas de baile. Tampoco se puede consumir en barra ni fumar en las terrazas. Los aforos máximos son del 50% en interior y del 100% en terraza con una distancia de dos metros entre mesas. Y estas pueden estar ocupadas por un máximo de seis personas en el interior y diez en el exterior.