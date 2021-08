Satisfacción del comercio de Huesca por las ventas en el Green Friday: "El esfuerzo extra merece la pena"

Los comercios han vuelto a salir a las calles de Huesca. La siempre concurrida plaza Navarra, junto con la calle Fatás, albergan a lo largo de este viernes – de 10.00 a 23.000 - la feria del Green Friday, celebrada en las vísperas de las ‘no fiestas’ de San Lorenzo. Más de treinta negocios quieren rematar de esta forma las rebajas de verano.

Desde la apertura de los comercios, la gente se ha paseado por delante de los puestos localizados en el centro de Huesca, visualizando los diferentes productos que estos ofrecen. Jesús Gonzalo, de la firma ‘Göteborg', situada en el centro comercial Coso Real desde hace 25 años, ha sacado a la venta la ropa ‘sport’ de hombre. “Desde primera hora de la mañana, hemos tenido a mucha gente, porque son prefiestas y tienen ganas de salir a la calle, además de que el día anima”, afirma. El negocio ha participado ya en otras ediciones de la feria, y Gonzalo dice que “supone un esfuerzo, porque el día se hace largo, pero al final renuevas el stock, que se trata de eso”.

La juguetería ‘Zarandajas’ vive esta feria como una “gran oportunidad”, ya que “como nuestro negocio no está en el centro de Huesca, nos viene bien para darnos publicidad y que la gente vea que nos movemos”, manifiesta Concha Cano, propietaria de la juguetería. A pesar del calor, “la gente se ha movilizado desde las primeras horas de la mañana, y nosotros hemos venido animados porque parece que hay ganas de salir y de hacer cosas que llevamos mucho tiempo sin hacer”, confiesa Cano.

La feria supone un escaparate también para aquellos negocios no tan tradicionales, como los que se regentan de forma ‘online’. Ese es el caso de Sonia Andrés, y su marca de artesanía textil ‘Mira qué majo’. “Había que animar a la gente, salir y volvernos a encontrar, porque yo no tengo tienda física, y necesito que la gente se acuerde de las cosas que hago”, manifiesta Andrés, que vende productos con esencia laurentina, a pesar de que este año no se celebren las fiestas patronales. “La gente no se anima a comprar las prendas de San Lorenzo porque no hay fiestas este año, y esta mañana las ventas han ido despacito”, lamenta Andrés, que desea que “a lo largo del día la gente se vaya animando”. El Green Friday le permite “tener unas ventas muy importantes, porque, al ser un negocio online, normalmente tengo muy pocas ventas, que además van dirigidas a un público más reducido, y aquí puede venir cualquier persona a comprar”.

El negocio familiar ‘Ártica’ también ha participado en esta edición de la feria, y lo viene haciendo desde hace ya 4 años. Sara Alcubierre, hija de los propietarios y trabajadora de la tienda, dice que “por ahora, se están cumpliendo las expectativas de las previsiones” ya que “la gente ha venido animada”. “La feria nos parece bien, porque el esfuerzo extra merece la pena ya que viene mucha más gente a ver los productos que de normal”, concluye.