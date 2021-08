Las obras del embalse de Almudévar superan el 70% de ejecución con el fallo de la Audiencia Nacional todavía pendiente

Las obras del embalse de Almudévar de 169,71 hectómetros cúbicos de capacidad y unos 100 millones de euros de presupuesto avanzan al ritmo previsto y han alcanzadoi ya el 71,7% de grado de ejecución. El dique este de 3,5 km de longitud y 31 metros de altura está finalizado mientras que en el dique oeste, de 2,4 km, solo faltan 12 de los 46 metros. Si no surgen contratiempos, se espera finalizar todos los trabajos en el último cuatrimestre de 2023, aunque después será necesario un período aproximado de dos años más para las pruebas de puesta en carga por lo que la Confederación Hidrográfica del Ebro calcula que podrá empezar a explotarse a finales de 2025 para garantizar las 25.000 nuevas hectáreas previstas en el sistema de Riegos del Alto Aragón.

Mientras tanto, sigue pendiente la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el recurso que presentó Ecologistas en Acción contra el proyecto. La sala de lo Contencioso-Administrativo se reunió el pasado 20 de abril para votar pero aún no se conoce el sentido del fallo. Tanto la CHE como la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, que se oponen a este recurso junto al sindicato agrario UAGA y dos comunidades de futuros regantes, confían en que la resolución sea positiva y si no es así, que se puedan corregir los posibles defectos sin necesidad de tener que paralizar las obras.

La presidenta de la Confederación, María Dolores Pascual, ha visitado este jueves las obras junto a los alcaldes de Huesca y Almudévar, Luis Felipe y Antonio Labarta, y el presidente de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, César Trillo.

Pascual ha explicado que además de los diques, también están en la recta final la construcción de la conducción de 1,3 km que permitirá llenar el embalse con agua del Canal de Monegros y la instalación de las bombas y la torre de toma con lo cual el "grueso" de las obras estará finalizado a lo largo de 2022 "y al año siguiente quedarán solo los detalles", pronostica. Luego llegará la fase de puesta en carga para verificar que la infraestructura tiene un buen comportamiento. Ha asegurado, además, que incorporará un sistema de bombeo doble que abaratará "considerablemente" la factura de la luz.

Por su parte, el presidente de Riegos del Alto Aragón ha mostrado su satisfacción "porque estamos empezando a ver la realidad de la presa" y ha hecho hincapié en los agradecimientos a la CHE y a los ayuntamientos de Huesca y de Almudévar por su apoyo a este proyecto, así como a las empresas constructoras por haber desarrollado buena parte de los trabajos a lo largo de la pandemia en una buena parte.

Trillo ha destacado que este embalse, aparte de beneficiar a las 135.000 hectáreas del sistema actual, permitirá garantizar entre 22.000 y 25.000 nuevas hectáreas que van a entrar en explotación en cuatro o cinco años con la Acequia de Ontiñena, el sector VIII de Monegros II, El Tormillo, el Sifón de Cardiel o la Acequia de la Almolda. No obstante, también ha recordado que será una infraestructura especialmente necesaria para años que no sean muy húmedos ya que actuará como reservorio almacenando excedentes para cuando el sistema lo requiera y lograr así una garantía de agua del 85% que, según el presidente de los regantes, es lo mínimo para tener una agricultura competitiva y sostenible. "Con los costes de producción y las inversiones que se mueven hoy en día no se puede estar dependiendo del cielo", ha subrayado.

Tanto María Dolores Pascual como César Trillo se han referido también a la sentencia que está pendiente de la Audiencia Nacional y ambos se han mostrado confiados en que la resolución sea favorable. La presidenta de la CHE ha defendido la necesidad de esta gran balsa para garantizar los usos actuales y futuros no solo de regadío sino de abastecimiento de municipios del sistema de Riegos del Alto Aragón. Además, ha hecho hincapié en que "el beneficio económico es superior a las afecciones medioambientales" que, además, al ser una obra en derivación, "son menores que las que se hacen tradicionalmente en los cauces", ha añadido. También el presidente de Riegos del Alto Aragón considera que el proceso ha sido "muy escrupuloso" para cumplir la legislación europea y los requisitos medioambientales, económicos y sociales.

En caso de que el pronunciamiento judicial no fuera favorable, Trillo espera que se puedan "contrarrestar" los posibles defectos "porque si la sentencia no saliera positiva al 100%, eso no quiere decir que haya que paralizar la obra y demolerla al día siguiente, hay muchas soluciones antes de eso", ha recalcado. Además, ha anunciado que en ese caso recurrirían al Supremo. Más cauta se ha mostrado Pascual, quien se ha mostrado más cauta afirmando que "cuando llegue el resultado, tendremos que gestionarlo y aunque confiamos en que la actuación sea confirmada, si no es así habrá que valorar en qué se ha podido fallar".

El presidente de los regantes ha aprovechado para reivindicar nuevas regulaciones si el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón quieren terminar la ampliación de regadíos de Monegros II y de una parte de la Hoya o quieren dar por terminado el sistema con esas nuevas 25.000 hectáreas, "porque yo no veo otra solución", ha afirmado una vez descartado Biscarrués por la Audiencia Nacional y el Supremo.

Compensaciones para Almudévar

También el alcalde de Almudévar ha vuelto a poner encima de la reivindicación del municipio de obtener compensaciones por la inundación de 1.000 hectáreas después de que la Audiencia Nacional echara abajo el plan de restitución. Antonio Labarta pide que, a cambio del apoyo que siempre han dado al proyecto del embalse, las instituciones también les "echen una mano" para que se atiendan sus peticiones, entre ellas el desarrollo de una zona de regadío, nuevas depuradoras para los núcleos de San Jorge, Valsalada y Artasona, asfaltado de caminos... "Es una lista no muy complicada de llevar a cabo y que creemos que es merecedora de tenerla en cuenta", ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha agradecido la invitación de la CHE "para poder visibilizar el apoyo de la ciudad al sector primario y a las obras que hacen posible que tenga sostenibilidad y viabilidad en la provincia". También ha expresado su satisfacción por ver que la obra va tomando cuerpo y ha animado "a que se cumplan los objetivos de sostenibilidad y dé respuesta a la generación de riqueza".