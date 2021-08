Piden mejoras de seguridad en la nueva vía ciclista de la N-330 entre Jaca y Sabiñánigo

El colectivo Las Bielas Salvajes de Zaragoza ha presentado alegaciones al proyecto para implantar una vía ciclista en la N-330 entre Jaca y Sabiñánigo con el objetivo de incorporar nuevas mejoras de seguridad. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prevé acondicionar este carril en un tramo de 9,5 km con una inversión cercana a los tres millones de euros. Se contempla la rehabilitación del firme y otras actuaciones, además de una velocidad máxima de circulación de 50 km/h.

Entre otras medidas, este grupo ciclista propone terminar las conexiones con los propios núcleos de Sabiñánigo y Jaca; dar prioridad en todos los cruces y glorietas a las vías ciclistas ya que beneficia "a los usuarios más vulnerables y con menor capacidad de reacción"; o revisar los anchos de este carril bici para ampliarlos de 1,50 a 2 y 2,5 metros. Todo ello para "generar condiciones más seguras para todas las personas usuarias, siendo las bicicletas los vehículos más vulnerables de la vía", destacan.

Desde la asociación recuerdan, no obstante, que las bicis no tienen obligación de circular por ningún tramo de vía ciclista, pudiendo emplear estos usuarios la calzada general cuando sea necesario. Por ello, piden eliminar unas señales para evitar posibles errores y conflictos cuando éstos tengan que incorporarse a la calzada general al representar grupos o pelotones ciclistas que no pueda recoger la vía ciclista proyectada o para realizar adelantamientos a otros usuarios en condiciones de seguridad.

También solicitan una menor distancia entre los bolardos de segregación (de los 5,20 metros planeados a 4) y añadir señalética específica ciclista de distancia, dirección y existencia de la propia vía ciclista, además de revisar la señalización horizontal.

Las Bielas Salvajes celebran la implantación de esta vía pero destacan la necesidad de ampliar la infraestructura ciclista en el conjunto del territorio aragonés, "como herramienta para la descarbonización de los trayectos entre municipios, pero también para el fomento del cicloturismo y la movilidad sostenible y activa".

Al mismo tiempo, solicitan una solución, vía de servicio o acceso ciclista a través del puerto de Monrepós, "ya que con las actuaciones de la autovía se han solapado las obras sobre la antigua nacional y eliminado la posibilidad de circular en bicicleta en dicho tramo, dejando la conexión Sabiñánigo-Huesca muy precaria a nivel ciclista", se quejan.

Por último, consideran imprescindible la coordinación institucional de estas actuaciones con las recogidas en la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta liderada por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón.