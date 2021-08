"En Aragón voy a recibir solo 70.000 euros de ayudas por los dos hoteles y en Baleares hubieran sido 1,4 millones"

Jesús Pellejero posee dos de los hoteles más emblemáticos de Formigal, el Nievesol y el Saliecho, con unas 150 habitaciones cada uno, y también tiene otro de 118 en Ibiza. Y la diferencia de ayudas públicas para paliar los efectos de la pandemia es notoria: "Aquí en Aragón recibiré unos 70.000 euros por los dos hoteles y en cambio en Baleares hubieran sido 1,4 millones. Hay una gran desproporción".

Y es que, además de que el Gobierno balear otorga hasta 500.000 euros a los hoteles de la isla, sus dos establecimientos de Formigal, como la gran mayoría de empresas del Pirineo, se han quedado fuera de las ayudas estatales de hasta 200.000 euros al computar solo la caída de ingresos entre 2019 y 2020 sin tener en cuenta específicamente la temporada invernal. «Al incluir el período donde no había aún pandemia no podemos acogernos ya que de enero a marzo vendimos muy bien y no tuvimos reducción», explica.

Pellejero valora el esfuerzo de Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón con el plan especial para la nieve, financiado con 4 millones de euros, pero dice que la cuantía se queda muy corta. "Todo lo que venga es bien recibido pero tendríamos que habernos quedado incluidos dentro del plan de ayudas estatal, que es donde había fondos suficientes para recibir 200.000 euros por hotel", se queja.

En su caso, ha recibido 3.000 y 11.000 euros, respectivamente, de las primeras ayudas que sacó la DGA para subvencionar los gastos de mascarillas, geles, metacrilatos...; 43.000 euros de otro plan que sacó específico para el sector turístico; y 4.000 euros que ‘rascó’ de las ayudas estatales para el Saliecho ya que la bajada de ingresos del Nievesol fue inferior al 30%.

Y de este último plan para la nieve confía en recibir 7.000 euros por cada establecimiento. Le queda el consuelo de que al menos la ocupación de este verano es "buena" gracias al turismo nacional. Y de hecho estima que podrían mejorar los números de 2019, que ya fue histórico. "La gente tiene muchas ganas de salir de cada y, además, la montaña da confianza".