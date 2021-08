Agricultores de Fraga quieren frenar futuros regadíos ante la expectativa de los parques solares

Los regadíos sociales de Les Puntes, que suman unas 2.700 hectáreas de Fraga y Torrente de Cinca, acaban de toparse con un nuevo obstáculo, que esta vez surge desde dentro. Y es que 30 de los agricultores implicados desean abandonar el proyecto y han presentado un recurso de alzada contra la aprobación definitiva de las bases de la concentración parcelaria. A esto no son ajenas las numerosas iniciativas que hay para construir parques solares en la zona.

El proyecto parecía ya encaminado tras un sinfín de escollos. Por fin, había superado la declaración de impacto ambiental y los agricultores estaban decididos a constituirse como comunidad. No obstante, esta nueva acción vuelve a dejarlo todo en el aire, pendiente de la respuesta de la DGA y de la decisión de los propios implicados. De hecho, la situación se debatirá en la próxima asamblea general, con el fin de "analizar sus consecuencias, conocer todas las posturas y adoptar las medidas oportunas", señala su máximo representante, Mario Cabrera. "No vamos a ir en contra de la voluntad de nadie. El proyecto surgió a demanda de la propia gente y por lo tanto son ellos los que tienen la potestad de seguir o no adelante", añade.

Para justificar su cambio de postura, los 30 propietarios inciden en la "inacabable tramitación", así como en el hecho de que las actuales condiciones dificultan "aún más su complicada viabilidad económica". También subyace el deseo de algunos de tener la posibilidad de destinar sus tierras a futuros parques fotovoltaicos. Frente a ello, Cabrera no oculta su postura. "Me dolería renunciar al proyecto por unas expectativas que no son claras, después de la ilusión, el tiempo y el esfuerzo invertidos. No obstante, sus intereses son legítimos y habrá que escuchar al resto. Para nosotros, el regadío es la mejor opción, ya que permite generar economía y asentar población", señala.

Los 30 propietarios consideran que "no es casual" que el anuncio de las bases definitivas de la concentración parcelaria apareciera en el Boletín Oficial de la Provincia cinco días después de la moratoria fotovoltaica recientemente aprobada por el Ayuntamiento de Fraga. Y, en relación a ello, argumentan que "en la actualidad, con unos precios de la energía históricos, unas condiciones financieras totalmente diferentes y una política agraria común mucho más ‘verde’, todos los regadíos que se están ejecutando apuestan por integrar las energías renovables para disminuir los costes de explotación, como defiende, apoya y fomenta el mismo Gobierno de Aragón".

El grupo de propietarios ya anunció un recurso contra la moratoria aprobada para poner coto a la proliferación de instalaciones fotovoltaicas. La medida suspende un año la concesión de nuevas licencias para redactar una ordenanza municipal que permita regularizar estas instalaciones y compatibilizarlas con las actividades agroganaderas y el cuidado del entorno natural. El Ayuntamiento ha recibido una docena de proyectos para poner placas solares en unas 1.200 hectáreas. Son superficies de secano, pero cercanas a suelos que están en proceso de transformación, entre ellos los incluidos en los regadíos social de Les Puntes.