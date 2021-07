La junta de gobierno del Ayuntamiento de Huesca ha ratificado los informes técnicos y jurídicos que consideran inviables la modificación del contrato de gestión de la Feria Taurina de San Lorenzo de 2021, así como las propuestas hechas por la empresa adjudicataria, Tauroemoción.

Según informa el Consistorio oscense, el acuerdo, que ha contado con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos y Con Huesca y la abstención de PP y Vox, reitera el ofrecimiento a la empresa de suspensión del contrato actual para este año y su prórroga para la celebración de los festejos del próximo año.

El informe dado a conocer propone en concreto "desestimar el escrito de Tauroemoción SLU, de fecha 19 de julio de 2021, en relación con el contrato para la organización de la realización de los festejos taurinos para las fiestas patronales de San Lorenzo para el año 2021", suspendidas desde tiempo atrás debido a la pandemia.

"Lo peor que le puede pasar a Huesca y su afición es quedarse otro año sin toros"

El director ejecutivo de Tauroemoción, Alberto García, comparecía por su parte en rueda de prensa online para explicar la situación a los medios de comunicación locales, aficionados y representantes de colectivos oscenses. "Lo peor que podía pasarle a la ciudad de Huesca es dejarle otro año más sin toros" iniciaba García. "Hemos intentado mediante varias fórmulas dar toros siguiendo las modificaciones de contrato o extinción de contrato y posterior contrato de servicios como en otras plazas de España. Aún con una clausula covid que reflejaba el pliego de la plaza, y que permitiría dar toros si las condiciones sanitarias lo permitiesen -como es el caso-, los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento no han accedido." lamentaba García. "Nos resulta raro que los servicios jurídicos no aprueben una modificación del contrato siendo que en el caso de Huesca hay una cláusula covid por si llegaba la fecha en 2021 y no había absoluta normalidad".