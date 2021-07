Los Danzantes de Huesca no creen "prudente" bailar este año en San Lorenzo ni en otras fechas

Los Danzantes de Huesca faltaron a su cita con San Lorenzo en 2020 por la pandemia y este año volverán a hacerlo. La agrupación ha anunciado oficialmente este sábado que no bailarán, ni en las fechas de las 'no fiestas' ni fuera de ellas, declinando así algunas invitaciones para realizar alguna actuación, pese a no celebrarse San Lorenzo (las fiestas patronales están suspendidas en Aragón al menos hasta el 31 de agosto).

"Este año, de nuevo, las fiestas de San Lorenzo no se celebrarán en la calle, y los Danzantes, por segundo año consecutivo, no podrán honrar con sus dances tradicionales a nuestro patrón, ni tampoco llenar de alegría, emoción y recuerdos las calles de Huesca", señalan en un comunicado.

La agrupación considera que dada la situación sanitaria actual y la normativa del Gobierno de Aragón, "no es posible, prudente ni recomendable" realizar una actuación en San Lorenzo 2021, "ni tampoco programar ninguna extraordinaria fuera de las fechas de las fiestas patronales". Opinan que en esta crisis sanitaria la salud debe ser el objetivo prioritario, "y todos debemos actuar con responsabilidad y civismo".

Los Danzantes no habían faltado a su cita desde la Guerra Civil, hasta que en 2020, en plena pandemia, se suspendieron las fiestas y con ellas el baile de los 27 miembros de esta agrupación el día 10 de agosto, en la plaza de San Lorenzo, ante la basílica del patrón.

El grupo municipal del PP había sugerido que el Ayuntamiento animara este año a los Danzantes a bailar delante del santo antes de la misa del 10 de agosto en la basílica, una actuación que según su planteamiento podría transmitirse por televisión local, al tiempo que los servicios municipales colaboraban con la infraestructura y el protocolo para mantener los aforos y distancias en el templo.

También habían recibido alguna sugerencia para bailar fuera de las fechas de San Lorenzo, concretamente en el mes de septiembre, con motivo de la festividad del Santo Cristo de Los Milagros, cuando tiene lugar la tradicional peregrinación de numerosas localidades del entorno hasta la catedral de Huesca.