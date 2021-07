Alcaldes del Pirineo ante la candidatura olímpica: "Para ser solo una subsede, mejor no estar"

Una candidatura equilibrada no escorada hacia Cataluña. Es la exigencia de los alcaldes del Pirineo, que no están dispuestos a recibir las migajas de unas olimpiadas a costa de borrar la marca Aragón. El alcalde de Jaca, ciudad que ya intentó sin éxito ser sede de unas olimpiadas de invierno, cree que debería aglutinar a todas las comunidades autónomas, incluido el País Vasco y Navarra, con estaciones de esquí de fondo y pistas de hielo. Según Juan Manuel Ramón (PSOE), "se podía haber hecho una candidatura más equilibrada, que posibilitara la celebración de diferentes competiciones en distintas sedes".

Por contra, el planteamiento de Cataluña pasa, en su opinión, "por que todas las sedes principales estén en Cataluña y alguna pequeña cosa, como fases previas, en Aragón". Una posición que esta Comunidad no puede respaldar, "sería un error grave". "Para ser una subsede de dos deportes y que las finales se desarrollen allí, mejor no estar. Lo que se plantea es un desequilibrio pirenaico, que las inversiones y la publicidad vayan a Cataluña. Y para eso que no cuenten con nosotros", concluye.

Juan Manuel Ramón reivindica el papel de Jaca como capital del hielo o la existencia en Candanchú del único circuito de biatlón de España, y cree que no se pueden construir otras instalaciones teniendo estas. Además, "las estaciones de esquí aragonesas son tan válidas o más que las otras".

El alcalde de Benasque respalda plenamente la postura de Javier Lambán y critica la del presidente de la Generalitat, "egoísta" y "de superioridad". "Parece que a Cataluña le hace sombra que haya otra autonomía que colabore en las olimpiadas del Pirineo y las quiere copar", declara Ignacio Abadías (PAR). El acontecimiento deportivo puede ser una gran baza, pero, aclara, "no queremos aprovechar una oportunidad a costa de perder identidad, no me parece bien que no salga Aragón en la foto, hay que tener dignidad". Es partidario de reconducir la situación, "pero si los catalanes no cambian, lo veo difícil".

Por su parte, el presidente de los empresarios del valle de Benasque considera que la primera cuestión a aclarar es quién presenta la candidatura. Si es conjunta, José María Ciria opina que debe haber un equilibrio entre Aragón y Cataluña. "Si la iniciativa parte de los catalanes, que ya contaban con Benasque, nos parece una oportunidad por el tirón de la marca Barcelona para posicionar a nuestro territorio y a todo Aragón", señala.

María José Villanueva