Un piloto de récord de Europa de distancia en el aeródromo de Santa Cilia

Baptiste Innocent es el piloto francés que el pasado mes de marzo batió el récord de Europa de distancia en aeroplano. Y lo hizo sobre el Pirineo, recorriendo 1.700 kilómetros en un día, desde Perpiñán hasta el norte de Pamplona. Poco después hizo otro vuelo: despegó de Marsella, cruzó a Córcega, de ahí a Pisa (Italia) y volvió por los Alpes. Cruzar “charcos de agua” sin motor es algo que no hace nadie, pero él lo hizo. Y hace unos días visitó el aeródromo de Santa Cilia, gestionado por Fly-Pyr, para conocer las posibilidades de estas instalaciones y “seguir explorando”. En su primer vuelo desde Santa Cilia se fue hasta Olot, algo también impensable para muchos pilotos.

Y es que para él, el vuelo sin motor es “lo natural”. “No hay ruido, puedo volar con las aves y en la montaña”, asegura. Se pueden realizar vuelos de hasta 10 horas “sin preocuparte del combustible”, y es una actividad “en la que siempre hay cosas que descubrir”. Es una actividad deportiva que según él, nunca aburre. “Volar en avión desde un punto A a un punto B, con el ruido no me interesa. Yo prefiero descubrir los paisajes volando sin ruido, tranquilo”. Esto es lo que le motiva del vuelo sin motor como actividad deportiva

El récord de Europa de distancia en aeroplano lo logró el pasado mes de marzo, en condiciones “muy especiales por el viento de norte”. Tal y como explica hay que aprovechar la onda que se genera tras una montaña por el viento. “En la onda, en planeador, puedes subir muy alto, por ejemplo 7.000 metros. Y en una cordillera como los Pirineos la onda puede ser muy ancha. Si conoces bien donde tomarla, puedes batir récord de Europa. Y es lo que hicimos desde Perpiñán con mi amigo”, recuerda. Despegaron al sur de Perpiñán, tomaron la primera onda y después llegaron hasta el norte de Pamplona. Regresaron “y lo hicimos dos veces”. Fueron un total de 1.700 kilómetros en 13 horas.

Baptiste es piloto profesional en AirFrance, y cree que el vuelo sin motor es un buen principio para lograr una carrera aeronáutica. Además en la actualidad “hay aerolíneas que hacen empezar a los alumnos con planeador. Piden que hayan comenzado antes en vuelo sin motor. Hay otras que te emplean sin nada y te forman después, y durante la formación hay algunas que proponen curso de planeador”. La respuesta es sencilla: “en este tipo de vuelo se dice que se toma una decisión cada 30 segundos, porque no tienes motor, y no puedes creer en nada más que tu planeador, la masa de aire, y tu propia decisión”. En un avión comercial “no hay que tomar una decisión cada 30 segundo, pero cuando hay que tomarla, si has hecho vuelo sin motor, estás acostumbrado a tomarla rápidamente”, señala.

Por ello valora muy positivamente que el aeródromo de Santa Cilia imparta cursos de formación de pilotos de planeador para jóvenes, que ya han comenzado y en los que de momento hay cinco chavales de entre 15 y 19 años. “Para algunos será la única experiencia de su vida y quizá para otros será el principio de una carrera aeronáutica”, indica. Con 14 años se puede aprender a volar en un planeador, incluso en solitario, pero en un vehículo no se permite hasta los 18. “La responsabilidad que tienen con 14 años nunca existe en otra actividad. A mi me vino muy bien asumir esa responsabilidad tan pronto. Hay que continuar descubriendo la actividad de aeronáutica a los alumnos”, concluye.