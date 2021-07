Dos heridos en la colisión de tres vehículos en la entrada de Barbastro por la N-240

Tres vehículos se vieron implicados en una colisión frontal en la carretera N-240 a la entrada de Barbastro, pasado el polígono industrial Valle del Cinca, resultando los conductores de dos coches con heridas graves.

El suceso se produjo pasadas las 14.00 cuando uno de los vehículos, que circulaba en dirección Monzón, realizó una maniobra de adelantamiento y se precipitó de forma frontal contra otro turismo que circulaba en dirección contraria. Fruto del impacto, un tercer turismo que circulaba también en sentido hacia Barbastro impacto con el turismo que le precedía. A raíz del choque los tres vehículos se precipitaron hacia la cuneta, a la altura de la Torre Pepín.

Hasta el lugar del siniestro se trasladó Protección Civil del Somontano, Policía Local de Barbastro y Guardia Civil de Tráfico así como una ambulancia del 061 que trasladó a los heridos hasta el Hospital de Barbastro, donde se observaron varias fracturas.

El tráfico fue regulado unos minutos, hasta que se atendieron a los heridos, ya que los vehículos no obstruyeron la circulación.

No ha sido el único accidente de circulación ocurrido en el Somontano. En la mañana de este jueves, dos vehículos se vieron implicados en otro siniestro en el municipio de Adahuesca. El choque se produjo en el cruce hacia Abiego y Barbastro. Al parecer, uno de los vehículos no hizo caso a una señal de stop e impactó contra otro que circulaba en dirección a Abiego. Tras la colisión, uno de los turismos se empotró contra el muro de una vivienda. A pesar del impacto, los conductores salieron por su propio pie de los vehículos y, al parecer, no se encontraban heridos de gravedad.