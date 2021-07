La pareja de la inglesa desaparecida en Benasque pide ayuda: "He recorrido 1.100 km y no he encontrado nada"

Daniel Colegate, la pareja de la montañera inglesa Esther Dingley, desaparecida el 22 de noviembre en Benasque, ha hecho un llamamiento desesperado para intentar encontrar alguna pista sobre su paradero, a la vista de los meses transcurridos y de que el dispositivo montado esta semana por la Guardia Civil y la Gendarmería francesa tampoco diera resultado.

Su petición se produce por "la ausencia de cualquier signo de Esther». Colegate, que residía con Dingley en una localidad francesa, considera importante reconstruir sus últimos movimientos en el ascenso al pico Salvaguardia, cuando mantuvo el último contacto con ella a través de un mensaje de wasap. De ahí su llamamiento a cualquier persona que pudiera dar alguna noticia de ese día o jornadas posteriores. La Guardia Civil ya interrogó a algunos testigos que se la cruzaron en la subida a la cumbre de camino al refugio de Venasque (Francia). "No importa lo trivial que pueda parecer", ha comentado Colegate, solicitando que se pongan en contacto con la entidad LBT Global (delta.ops@lbt.global), que le está ayudando en esta misión.

La pareja de Dingley, una conocida bloguera de viajes que estaba haciendo un viaje por el Pirineo en autocaravana, ha agradecido a través de las redes sociales el trabajo de los equipos de rescate de Francia y España y las investigaciones policiales llevadas a cabo en ambos país. Él ha buscado en los últimos meses en las montañas donde se perdió la pista, rodeando la ruta que supuestamente hizo Esther. "He caminado más de 700 millas (1.126 kilómetros) y tampoco encontré ningún signo de ella", ha dicho. Pero no se rinde. "Seguiré expandiendo mi búsqueda en las próximas semanas y meses".

Colgate ha compartido en sus redes sociales el mapa con las rutas que ha recorrido (en rojo) en torno a la que planificó ella (en verde). LBT Global

El hecho de no encontrar ningún rastro le hace dudar sobre un accidente de montaña, principal hipótesis que baraja la Guardia Civil. No duda de la posibilidad de que sufriera una caída pero en todos los kilómetros de camino, insiste, "no he encontrado un lugar donde alguien pueda desaparecer por completo". A esto le añade el buen tiempo reinante en la zona el día de la desaparición, la experiencia de Esther y la buena señalización de los caminos, fácil de seguir. Además, había cobertura de móvil más allá de su última ubicación. Estas razones explican su "desconcierto" ante la hipótesis de accidente de montaña. "La zona en la que Esther estaba de excursión no es tan remota ni compleja", apostilla.

Búsqueda de Andrés Funes

Coincidiendo con las noticias sobre la reactivación de la búsqueda de Esther Dingley en el valle de Benasque, la familia de Andrés Funes, el abogado de Huesca de 61 años desaparecido en el Pirineo francés el 19 de diciembre pasado, ha comentado que está esperando que también se retomen los trabajos para intentar localizarlo en la zona de Lescún, en el valle de Aspe, donde tenía una segunda residencia. Sus allegados confían en que con los medios oficiales aportados por la Gendarmería y la colaboración de montañeros y excursionistas pueda tener éxito.