Se reactiva la apertura de comercios en el Coso de Huesca: "Siempre quisimos estar aquí porque es la zona de más tránsito"

El venezolano Julio César Rojas lleva dos años en Huesca con su mujer, María Teresa Gómez, y sus dos hijos. Tras finalizar su contrato en una fábrica hace un año, estuvo buscando empleo pero viendo las dificultades para conseguir una estabilidad, pensó en emprender algo. Empezó a buscar opciones por internet y encontró una franquicia de papelerías (Alfil.b). La Cámara de Comercio de Huesca le ayudó a hacer un plan de viabilidad y también a obtener un crédito de 25.000 euros para poner en marcha el proyecto hace poco más de un mes junto con su mujer.

Al buscar ubicación asegura que "desde un principio quisimos que lo que fuéramos a hacer, estuviera en el Coso porque es la zona de más tránsito y están todos los comercios y negocios". Además, cree que al ser peatonal es "más atractivo". Miraron muchos locales y encontraron uno por 500 euros más IVA. "Nos pareció razonable ya que los demás pasaban de 1.000 euros y se escapaban del presupuesto. Además, los comerciantes de la zona me dicen que si hubiéramos montado el negocio dos años atrás, habríamos pagado el doble o triple".

El Coso, el principal nudo comercial de la capital oscense, ha dado a la bienvenida en las últimas semanas a varios establecimientos nuevos como esta papelería después de un año de parón en las aperturas por la crisis económica derivada de la pandemia. Algo que las inmobiliarias atribuyen, en parte, a una ligera bajada de precios ya que los propietarios están ahora "más dispuestos a negociar".

Con estas nuevas aperturas ya hay 140 locales ocupados entre el Coso Alto y el Coso Bajo por comercios fundamentalmente, mientras que otros 30 siguen en alquiler o cerrados pendientes de reformas, lo que supone un 17,6%.

Dos locales comerciales vacíos en alquiler en el Coso Bajo de Huesca. Pablo Segura

Sara Lafuente, de Fincas Aragón, que dispone de varios locales en alquiler en el Coso, reconoce que "se empieza a notar más ilusión y cada vez pregunta más gente por locales, entre ellas personas que han estado en un ERTE y que quizá se animarían a montar algo por su cuenta, aunque todavía tienen algo de miedo por la situación sanitaria. Además, a eso se suma que a veces se encuentran con muchas trabas burocráticas". En estos meses, además, ha apreciado que "la gran mayoría de los propietarios están más abiertos a negociar si ven que son proyectos serios". Eso hace que los precios ya no sean "tan prohibitivos".

También Themis López, de Fincas Osca, confirma que está habiendo más movimiento de alquileres en la zona centro "y aunque no son precios baratos, tampoco son como los que había hace unos años". De hecho, sabe que hay negociaciones en marcha por varios locales cerrados del Coso. A su juicio, pese a la crisis sigue siendo un sector atractivo por el apoyo institucional y social que ha recibido durante esta pandemia. "Han sufrido pero están contentos con la reacción de la gente y la muestra es que no han cerrado tantos. Los que lo han hecho ha sido más por jubilación que por otra cosa", dice.

Entre los 800 metros que suman el Coso Alto y el Coso Bajo hay claras diferencias de demanda ya que en el tramo entre las plazas Inmaculada y San Lorenzo, el porcentaje de locales disponibles es solo del 11% (8 de 74) frente al 27% (23 de 86) del resto de la calle que va desde la plaza Inmaculada hasta la calle Amistad por un lado y de San Lorenzo hasta Santo Domingo por otro.

"Si les ofreces a las franquicias la otra acera de la plaza San Lorenzo ya no la quieren, ni de la plaza Inmaculada para arriba. Allí hay locales cerrados que seguirán así porque los precios no son atractivos ni siquiera para ellas y mucho menos para alguien que tenga un comercio local", resalta Themis López, de Fincas Osca. Y Sara Lafuente, de Fincas Aragón, también lo confirma: "En el resto del Coso la cotización ya baja esté o no peatonalizado".

El único tramo pendiente de reurbanizar, los poco más de 100 metros que van desde la plaza de la Inmaculada hasta Lizana, aún tendrá que esperar. La concejala de Urbanismo, María Rodrigo, asegura "antes o después se finalizará" pero por ahora no hay presupuesto asignado. Además, aclara que el proyecto que preparó en su día el gobierno del PP "habría que actualizarlo".

Rebajas de hasta un 30% en otras zonas

Tras el Coso, entre las zonas más buscadas y valoradas están la calle Teruel o Menéndez Pidal donde, además, se ha notado más bajada de precios "porque hay tanta oferta de locales en la ciudad que el que quiera alquilar, ha tenido que bajar a lo mejor un 25 o un 30%", explica Themis López.