Patrimonio autoriza los derribos en el Seminario de Huesca, con prescripciones

La Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón ha dado vía libre a los derribos previstos en el Seminario de Huesca para sanearlo y adaptarlo a nuevos usos, incluyendo una zona ajardinada. No obstante y de cara a la redacción del proyecto final, avisa de que los resultados de la supervisión arqueológica de la obra "podrían hacer cambiar o matizar algunas directrices del anteproyecto", donde se plantea demoler varios de los edificios del conjunto.

Se mantendrán en pie la iglesia de Santa Cruz, del siglo XI y declarada BIC; las fachadas adyacentes a la calle General Alsina y a la plaza de la Universidad así como las paredes del segundo patio porticado. Igualmente, se mantiene la zona de prevención arqueológica.

Las obras no se han iniciado y el primer cambio ya se ha producido. La infografía que acompaña el documento sobre el proyecto de remodelación del Seminario presentado este mismo martes al programa de fondos europeos Next Generation y valorado en 14 millones de euros ya presenta una modificación importante. La llamativa cristalera que sustituía a una de las cuatro paredes del patio porticado ha desaparecido y se mantiene el volumen existente, donde está la escalera interior que ha decidido mantenerse. Aunque no tiene protección, los arquitectos consideran que es un elemento muy identificable. Según han informado fuentes municipales, aquella imagen del ventanal procedía de un proyecto anterior de la Universidad de Zaragoza.

Patrimonio ya había dado en enero el visto bueno a los derribos proyectados, que tendrán un coste de 210.000 euros y deberán estar realizados antes del 31 de diciembre de este 2021, según el convenio de financiación firmado por el Ayuntamiento , la Diputación Provincial de Huesca y la Universidad de Zaragoza a razón de 70.000 euros cada institución.

No obstante, y ante la contestación social que esta intervención ha provocado en diversos colectivos oscenses, los responsables municipales pidieron un pronunciamiento expreso sobre el proyecto para la recuperación de espacios libres del recinto y el anteproyecto para adaptar y rehabilitar los inmuebles destinados a usos polivalentes antes de licitar las obras de demolición.

La directora general de Patrimonio, Marisancho Menjón, tras recibir el informe del arquitecto del Servicio Provincial de Huesca, ha señalado que los planes presentados por el Ayuntamiento de Huesca son compatibles con el estudio de detalle aprobado en 2019, siempre a expensas de lo que saquen a la luz las investigaciones arqueológicas que se llevarán a cabo de forma paralela a los derribos.

Queda también constatado que en algunos lugares, el deterioro del inmueble "es muy alto". Se han apreciado algunos colapsos estructurales y situaciones próximas a ellos. Es el caso de la iglesia de Santa Cruz. A la hora de derribar el edificio construido en los años 50 que da a la calle Desengaño habrá que tener especial cuidado, ya que está prácticamente sujetando las paredes del templo, ya desacralizado.

Patrimonio señala asimismo que el proyecto de rehabilitación de lo que permanecerá en pie, deberá ser "lo más conservador posible". Además con carácter previo a la redacción del mismo deberá contemplar un estudio profundo de los muros para tomar decisiones como las de dejar a la vista fábricas de interés que hoy pueden estar enmascaradas.