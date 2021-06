Un pequeño temblor de tierra afecta de nuevo a la localidad de Beranuy, en Ribagorza

Los vecinos del municipio ribagorzano de Beranuy, enclavado en el corazón del valle del Isábena, apenas han notado en esta ocasión el ligero temblor sísmico que se ha producido hace solo unas horas este lunes en el entorno pirenaico teniendo como epicentro su término municipal. De una magnitud de 1,8 en la escala Ritcher, ha sido sensiblemente más suave que el registrado en esta misma zona el mes de febrero de 2018 que ocasionó entonces algunos leves daños materiales.

No ha ocurrido lo mismo en esta ocasión y así lo ha reconocido el alcalde, Jesús Guitart, quien apunta que entonces el epicentro se encontraba algo alejado de Beranuy, en las cercanías de la localidad de Arén, pero que la mayor magnitud del seísmo, de 3,6 en la escala Ritcher, dejó sentir en Beranuy tanto el temblor de la tierra como el estruendo que acompaña este tipo de fenómenos naturales y que ocasionó algunos daños como la aparición de una serie de grietas en la tapia que rodea al cementerio.

"Ahora el epicentro ha estado más cercano, en la vecina Sierra de Sis, pero, al ser un terremoto de una intensidad mucho menor, prácticamente no se ha notado nada más que un ligero ruido", ha comentado Guitart, quien recalca la "tranquilidad" que reina en el pueblo pero que, no obstante, ha encargado al alguacil que recorra el término municipal para comprobar que no se hayan producido daños inadvertidos.