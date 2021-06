El Justicia pedirá a Sanidad que el centro de salud del Perpetuo Socorro de Huesca se haga en 2022

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, informará favorablemente para que el Gobierno de Aragón tenga en cuenta en los presupuestos de 2022 la planificación y ejecución del nuevo centro de salud en la zona del Perpetuo Socorro de Huesca. El representante de la institución autonómica se ha reunido este lunes con vecinos de los tres barrios que demandan la construcción de la nuevas instalaciones en el solar de la cárcel y, antes de visitar el ambulatorio, ya indicó que la reivindicación era "totalmente justa". "Hablamos de más de 16.000 personas afectadas y que son especialmente vulnerables", ha dicho.

Dolado se ha desplazado hasta la capital oscense para conocer in situ la situación planteada por las asociaciones del Perpetuo Socorro, Santo Domingo y San Martín y el Casco Viejo, que integran la zona vinculada al centro de salud. "Creo que la reivindicación, que se mantiene hace más de 30 años es justa y hay plantearla de forma inmediata", ha indicado. Además, ha recordado los compromisos adquiridos al respecto por los partidos en varios procesos electorales.

El Justicia de Aragón ha apuntado que existen antecedentes similares, como las peticiones del barrio de Jesús, en Zaragoza, y de Barbastro. "Acabamos de iniciar el expediente del Perpetuo Socorro y vamos a ver las dependencias donde está el centro de salud, pero a vuelapluma ya digo que vamos a informar favorablemente para que se atienda la demanda de los vecinos", ha afirmado.

La presidenta de la asociación del Perpetuo Socorro, Purificación Broto, ha señalado que en el centro de salud, con 40 profesionales, "no hay suficientes consultas para las enfermeras ni los médicos, no se pueden guardar las distancias, estamos divididos en tres espacios (paseo Ramón y Cajal, antigua guardería y Hospital Provincial), faltan vestuarios...». Recodó que en 1986, con 10.000 habitantes, ya decían que era pequeño. "Ahora, con 16.000, es evidente que hace falta y lo reivindicamos porque es prioritario", ha afirmado. Ha destacado que los afectados no quieren "estar a la cola de nadie, y si en Huesca se han construido otros centros de salud, ¿por qué este no?".

Reunión con Repollés

A principios de este mes de junio se informó de que Sanidad estaba redactando la memoria funcional del nuevo centro, ya que la existente ha quedado desfasada, y que los presupuestos de 2022 incluirán un partida para licitar la redacción del proyecto. Pero esto no ha convencido a los vecinos, a quienes el director gerente de los sectores sanitarios de Huesca y Barbastro comunicó el 22 de marzo que la obra del Perpetuo Socorro no podía acometerse en 2022 porque en ese ejercicio irían la construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz.

La Coordinadora de Entidades y Asociaciones del Barrio ha registrado ya la petición para celebrar una reunión con la consejera de Sanidad, Sira Repollés.