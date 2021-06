La directora general de la Guardia Civil viaja a Jaca para aclarar el futuro de los grupos de montaña

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, viajará este próximo martes, 29 de junio, a Jaca para hacer una visita a la Jefatura de Montaña. Allí aclarará el futuro de los grupos de rescate de Aragón después de la polémica generada por un informe interno que planteaba la posible desaparición de las unidades de Panticosa y Tarazona -el único existente en la provincia de Zaragoza- y el traslado a Teruel del equipo de Mora de Rubielos.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que fue la primera en denunciar estos planes, reclama a la directora general de la Benemérita que despeje las dudas "que tienen en vilo a estos guardias civiles, a sus familias y a las autoridades municipales y autonómicas contrarias a la desaparición de estas unidades de élite", subrayan.

Además, desde la AEGC niegan que "mientan" en referencia a unas recientes declaraciones del teniente coronel jefe de la Comandancia de Huesca, Francisco Pulido, en las que afirmó que "la Guardia Civil de Huesca no ha participado ni tiene conocimiento de ningún informe de repliegue de los equipos de rescate". También precisó que había que tener en cuenta "que esos equipos dependen orgánicamente de esta comandancia".

La asociación insiste al respecto en que en una reunión, un alto mando de la Jefatura de Montaña informó "de manera muy clara y concisa" a los miembros del Ereim de Panticosa que debía adaptarse orgánicamente para apoyar a una unidad superior, en este caso Jaca, "por lo que dentro de una reestructuración de las unidades de montaña, Panticosa se desmantelaría". De hecho, afirman que se les informó a los integrantes del equipo que se les ofrecería preferencia absoluta para poder quedarse en el puesto de Seguridad Ciudadana de Panticosa si querían, perdiendo su especialidad y siempre y cuando existiese vacante en su lugar de elección.

Además, recalcan que en el último Consejo de la Guardia Civil desde la Institución se reconoció a su presidente Francisco Javier Benito que era "cierta" la existencia de un informe en el que se evaluaba la eficiencia de unidades de élite de la Benemérita. No obstante, también les aseguraron que no se iba a cerrar ninguna unidad de montaña "y que informes de reestructuración se hacen muchos y no son definitivos".

La AEGC ha remitido a María Gámez la invitación a visitar las instalaciones de Panticosa ese mismo martes para que conozca de primera mano el trabajo que llevan a cabo los miembros de la unidad y la importancia que tiene su labor en estas comarcas "donde ofrecen a todos los que practican el montañismo la seguridad de saber que si tienen un percance cuentan con unos especialistas que harán cuanto esté en sus manos y más para garantizar sus vidas", resaltan.

La Guardia Civil tiene desplegados siete equipos operativos en Aragón: cinco en el Pirineo (Jaca, Benasque, Huesca, Boltaña y Panticosa), uno en Zaragoza (Tarazona) y otro en Teruel (Mora de Rubielos) con 60 especialistas en total.