Cadis Huesca expone 17 retratos en la calle para reivindicar el derecho a un empleo de las personas con discapacidad

"Me gusta producir, ser útil a la sociedad. Hay que producir mucho, pero hay que hacerlo muy bien. Y quiero ser útil de verdad, no solo sentirme útil. Por eso trabajo todo lo que puedo", dice Elena Ascaso, costurera del Centro Especial de Empleo Arcadia; "Mi trabajo es una fuente de energía positiva que me ayuda a levantarme todos los días con la cabeza alta y una sonrisa. Tengo unos compañeros de trabajo excepcionales. Trabajo con mucha alegría", afirma Francisco José Gárriz, conserje en el IEA de la Diputación Provincial de Huesca; "Mi trabajo me aporta estabilidad. Es empatía, compañerismo, creatividad, espontaneidad... Necesitas mucho ingenio, mucho aprendizaje y mucha observación. Tengo iniciativa, son buena compañera y no se me pone nada por delante", señala Andrea Faci, dependienta en la tienda de Semonia de Valentia.

Estos son solo tres de los testimonios que acompañan a los 17 retratos de gran formato de trabajadores y trabajadoras con distintas discapacidades que se pueden ver desde este viernes en la plaza de Navarra, en pleno centro de Huesca, dentro de la exposición 'En activo' organizada por la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Cadis) con motivo de su 25 aniversario.

La exposición está enmarcada dentro del proyecto 'Huesca más inclusiva' que impulsaron en su día el Ayuntamiento de Huesca y la Fundación La Caixa y al que luego se sumaron la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón para extender su ámbito de actuación a nivel provincial. Además, cuentan con la colaboración de Avanza.

La exposición fotográfica 'En activo' de Cadis puedes verse en la plaza de Navarra de Huesca. Rafael Gobantes

A la inauguración han asistido, entre otras autoridades, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, el director de Acción Social de la Red CaixaBank, Raúl José Marqueta, y el presidente de Cadis, Francisco Ratia, además de algunos de los protagonistas de la exposición.

Como ha explicado Ratia, la muestra trata de reivindicar el derecho de este colectivo a tener acceso al mundo laboral, "que es un problema endémico", y para ello se dan a conocer los casos de estas 17 personas ocupadas en diferentes sectores en la provincia. "Es una forma de mostrar el orgullo de estas personas de poder trabajar en igualdad de condiciones", ha destacado.

Para el presidente de Cadis, la pandemia ha puesto de relieve que muchas de ellas estuvieron en primera línea en esos puestos esenciales de limpieza, en residencias o en centros de día, por ejemplo, "que trabajaron con mucha dignidad y orgullo". Ahora confía en que los programas de apoyo al empleo tanto protegido como ordinario permitan acercar la recuperación económica también para este colectivo "porque lo necesita enormemente".

Mientras, la consejera María Victoria Broto ha reafirmado el apoyo del Gobierno de Aragón a todas las entidades que atienden a personas con discapacidad de la provincia de Huesca mediante la concertación de plazas y servicios y las subvenciones. Además, ha vuelto a dar la enhorabuena a las entidades del tercer sector por ser "un ejemplo" y a las diferentes administraciones por su "corresponsabilidad". También ha apoyado la reivindicación de Cadis de facilitar el acceso al empleo de estas personas "porque mejora su bienestar y su autoestima y porque una sociedad más inclusiva es una sociedad más positiva".

El alcalde Luis Felipe, por su parte, ha valorado la importancia de esta exposición y del proyecto de 'Huesca más inclusiva' "porque la cooperación entre administraciones, instituciones privadas y entidades sociales para conseguir la igualdad de oportunidades es un reto y una exigencia".

Y el director de Acción Social de la Red CaixaBank ha recordado que desde 2016 han apoyado el proyecto de 'Huesca más inclusiva' con una aportación de 50.000 euros cada año y que en este 2021 han elevado esa cantidad hasta los 60.000 euros. "Ojalá la iniciativa de Cadis y la forma en la que lo hacen para facilitar la vida y el trabajo de las personas con capacidades diferentes se pudiera replicar en otros muchos sitios porque es un ejemplo para todos", ha resaltado Raúl Marqueta.