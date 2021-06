Almudévar organiza el primer festival de ocio joven 'Give me five'

El Ayuntamiento de Almudévar celebrará este verano 'Give me five', el primer festival de ocio joven basado en los elementos originales de la cultura hip hop, que tendrá lugar los sábados 3, 10 y 17 de julio con actividades de entretenimiento tanto lúdicas como artísticas dirigidas a jóvenes de 10 a 30 años. Cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca.

'Give me five' se dividirá en tres jornadas. En cada una de ellas habrá talleres por la mañana de freestyle, breakdance y composición con Rap Academia y Asociación Versus, y por la tarde sesiones de Dj, 'batallas de gallos' y 'show breakdance'.

Y como colofón, el último día tendrá lugar un gran concierto de música urbana en directo con una combinación de figuras emergentes que destacan en géneros como el trap, el pop rap o R&B: Pyro, Akar, Lema, Syggma y Bled con los veteranos rappers Kados Mansalva, Epi el Rottweiler, Ossian y El Aitor. Por el festival pasarán artistas como Circle of Trust, Phil Harmonica, Rapwulf, Dj Put 1 y B. Romeo.

Además se realizará un taller de grafitis los tres días con Sate & Colmillos en el que pintarán un mural de 30 metros cuadrados en una pared del frontón de Almudévar.

Todos los espectáculos y talleres del festival se repartirán por la zona deportiva, el parque y las piscinas de Almudévar con diferentes escenarios: the Wall, the Corner, the Court, the Woods & the Office.

"Con este festival adaptado a las restricciones vigentes queremos mostrar nuestro apoyo a uno de los colectivos, los jóvenes, que más se han visto afectados en esta pandemia perdiendo prácticamente todas sus opciones de ocio", recalcan desde el Ayuntamiento.

Por otra parte, este domingo 27 de junio habrá doble sesión concierto con la Orquesta Impakto en la plaza de España, de 17.30 a 18.30 y de 19.00 a 21.00. Habrá aforo limitado y se cumplirán las restricciones sanitarias vigentes.