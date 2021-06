Jaca expone el objetivo comprometido de García Rodero con una ‘Tierra de Sueños’

"‘Tierra de sueños’ muestra la labor tan importante que hizo alguien que quería trabajar para los demás, que soñó que podía y que lo quiso. Y es el logro de muchos años de trabajo, de conquistar a muchas personas para que le ayudaran, para que hicieran esos equipos de médicos, de voluntarios, de trabajadores propios de la zona y poder asistir a más de tres millones de personas". Así se refiere la prestigiosa fotógrafa Cristina García Rodero a la Fundación Vicente Ferrer y al área del Anantapur, una de las más pobres de la India, donde viven las comunidades más marginales y vulnerables del país.

Su objetivo comprometido retrata todo ello en la exposición que puede verse hasta el 16 de julio en Llano de Samper de Jaca. Se trata de un recorrido por la India a través de 40 imágenes que cautivan por su calidad compositiva y su viveza y que están protagonizadas por mujeres.

Un trabajo que le propusieron las fundaciones Vicente Ferrer y La Caixa para dar testimonio de los proyectos que llevan desarrollando conjuntamente para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los más vulnerables. "Y cuando me lo dijeron, supe que no iba a poder decir que no", aseguró García Rodero este martes en la presentación de la exposición.

Durante un mes y medio, esta consagrada fotógrafa visitó hospitales, centros de acogida de mujeres víctimas de maltratos, talleres, escuelas y casas, logrando retratos que dan voz a aquellas personas a menudo olvidadas: niños y niñas, discapacitados y, muy especialmente, mujeres. Madres, campesinas, costureras, novias de distintas confesiones, profesoras, enfermeras y estudiantes tienen un papel destacado en este proyecto, que representan uno de los principales motores de la transformación de las comunidades de Anantapur.

"La mujer es una parte muy débil de esa zona, y querían potenciarla, dándole dignidad, enseñanza, trabajo y con ello independencia, y atendiendo a personas más débiles", subrayó la autora de las imágenes.