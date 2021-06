El abogado de Villanueva de Sijena se persona como acusación particular contra los ex consejeros de Cultura catalanes

El abogado Jorge Español, que representa al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena en el proceso penal contra los ex consejeros catalanes de Cultura Santi Vila y Lluís Puig por no devolver los bienes del monasterio de Sijena, va a ejercer la acusación particular por su cuenta. El letrado registró la petición ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca cuando el consistorio amagó con retirarlo del caso.

El Ayuntamiento dio marcha atrás a su decisión y decidió mantenerlo como letrado. De hecho, el consistorio ya ha firmado un nuevo decreto desestimando el encargo de asistencia jurídica a la Diputación Provincial de Huesca. No obstante, Jorge Español ha decidido mantener su solicitud para ejercer la acusación también en su propio nombre.

Según ha explicador, se trata de evitar que, en último término, "estos señores se vayan de rositas, con unas acusaciones que son más bien las penas que se pedirían para un trabajador modesto y no para un consejero de Cultura". Español ha destacado que la finalidad de prescindir de sus servicios era que, el día del juicio, la abogada de la Diputación Provincial, se hubiera adherido a la petición del fiscal, que solicita para Vila y Puig "unas penas ridículas". "De facto, sería como si el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena se retirase de la acción penal", ha apostillado.

En opinión del letrado, esa era "la jugada que tenían planeada". Jorge Español ha manifestado que, ante esa estrategia "del indulto vía retirada del Ayuntamiento tras mi sustitución por un abogado de la Diputación de Huesca, que hubiera hecho lo que al PSOE le hubiera interesado, me he tenido que personar en el proceso".

El Gobierno de Aragón

En julio de 2018, el Gobierno de Aragón se retiró de la causa penal abierta por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena contra los ex consejeros por negarse a facilitar la salida de los bienes del monasterio desde el Museo de Lérida. El pasado mes de marzo , la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, manifestó que el exconsejero de Cultura de la Generalitat Santi Vila fue "el único político catalán que cumplió y llevó los bienes" originarios de Sijena. Por su parte, Vila indicó que hay "cierta desmesura" en el planteamiento de la acusación particular en cuanto a sus peticiones.

El letrado aragonés ha recordado que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena pide para cada uno de los dos ex consejeros catalanes 11 meses de multa (a 200 euros diarios), hasta 99.000 euros para Vila y 66.000 para Puig así como dos años de inhabilitación. Además, para el primero solicita, por un delito de usurpación de atribuciones judiciales, 11 meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

La Fiscalía solicita para ambos dos años de inhabilitación por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial, y multa de 18 euros diarios durante 11 meses. Español ha remarcado que la multa se pone en función de la riqueza que tiene la persona a la que se condena. "Pedir lo que propone el fiscal para unos consejeros, con lo que cobran al año, es como si no se les condenara", ha añadido.

El abogado ha explicado que hasta ahora no se podía personar nadie una vez hechos los escritos de clasificación provisional, "pero la ley se ha reformado y hasta la apertura del juicio oral se puede personar uno como acusación particular". Él confía en que la jueza admita su solicitud.