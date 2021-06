Los expertos piden "entendimiento" con el territorio a la hora de impulsar proyectos de energías renovables en el medio rural

Aínsa, capital de la Montaña de España durante todo este año 2021, ha sido este viernes el escenario de debate sobre la revolución de la energía sostenible y los expertos han abogado por el entendimiento con el territorio a la hora de desarrollar este tipo de proyectos en el medio rural. Las jornadas han sido organizadas por la Asociación Española de Municipios de Montaña (esMontañas) en colaboración con la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses).

En ellas han participado, entre otros, el secretario general de Reto Demográfico, Paco Boya, los presidentes de esMontañas, Marcel Iglesias, y de Femembalses, Francisco Pérez, alcalde de Sacedón (Guadalajara), el alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, y su homóloga de Palencia, Ángeles Armisén, y la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec)), Marina Serrano, entre otros representantes de empresas como Acciona, Red Eléctrica Española o Endesa.

Paco Boya ha afirmado que en España se necesitan asociaciones como esMontañas, "grupos que construyan porque quejarnos no nos sirve de nada, hay que dejar de lado la crítica y apostar por la colaboración y la construcción”, ha recalcado. Se ha referido también a la transición digital y a la transformación social, necesaria para afrontar esos nuevos retos para hacer frente al reto demográfico.

Mentras, Marcel Iglesias, presidente de esMontañas ha hecho hincapié en que uno de los paquetes más importantes de los fondos europeos van a ser destinados a la energía renovable. “Nuestro mundo se mueve con electricidad, pero tenemos que reducir drásticamente todas emisiones de gases efecto invernadero. La claves del futuro son la energía verde y mucho autoconsumo”, ha apuntado. Además, ha recordado a dos personas muy queridas por la asociación y por el territorio fallecidas recientemente, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero y José Antonio Murillo, funcionario y director de las ferias del Ayuntamiento de Aínsa.

Por su parte, el Presidente de Femembalses, Francisco Pérez Torrecilla, ha recordado que esa transición ecológica “se la debemos a nuestros hijos y todos los que han elegido el medio rural como modo de vida”.

Más de 40 millones de fondos europeos para la transición ecológica

El director general de Energía del IDEA, Joan Groizard, ha explicado a todos los asistentes los detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España que la Comisión Europea ha dado luz verde esta misma semana. Este se estructura en diez políticas palanca, de las cuales 40 millones van destinados a la transición ecológica. El plan contempla 212 medidas: 110 de inversiones y 102 de reformas. “Vamos a tener en cuenta sobre todo el principio de no hacer daño significativo al medio ambiente”, ha avanzado .“Si no somos capaces de que la ciudadanía entienda en qué nos beneficia esta transición, no habrá ningún pueblo que sea capaz de sacarlo adelante”, ha advertido Groizard.

Foto de familia de los participantes en las jornadas organizadas en Aínsa por esMontañas y Femembalses. DPH

Las jornadas se han desarrollado en dos mesas redondas para debatir sobre cómo realizar esta transformación ecológica de forma progresiva y sostenible. En la primera han participado Rosendo Fernández, vicepresidente de la Diputación de Orense; Ignacio Montaner, director de Endesa en la zona norte; José Ignacio Lallana, delegado territorial de REE, y Marina Serrano, presidenta de Aelec.

Aquí se ha puesto de relieve lo complicado que es realizar esta transición sin perder desarrollo social. “El reto que tenemos en nuestro territorio es el convencer a los jóvenes de la importancia que tiene en estos momentos la formación en este tipo de energías para poder crear y generar empleo en los territorios”, ha explicado la moderadora, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén. La presidenta de Aelec, Marina Serrano, ha asegurado que la producción de renovables en el territorio es la manera en la que se va a producir electricidad, y aquí cobra una verdadera importancia el almacenamiento.

La segunda mesa la han compuesto Raúl Serrano, director de Producción Fotovoltaica, Hidroeléctrica y Térmica de Acciona, Luis García, jefe del Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables en Red, Rafael Giménez, alcalde Arás de los Olmos, y Ramón White, Responsable de Head of Business Development Northeast Area en Enel Green Power.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha sido el encargado de moderar este debate donde se han dado a conocer proyectos reales como el proyecto de remonte de salmones en el río Nansa o cómo se están desarrollando las comunidades energéticas locales. A su juicio, implicar al territorio, legislación ad hoc y entendimiento son los tres elementos fundamentales a la hora de desarrollar proyectos energéticos en el medio rural, y, especialmente en los últimos años, de proyectos de energías renovables que se están promoviendo en territorios rurales y en zonas de montaña. Precisamente Miguel Gracia y Enrique Pueyo han recordado en este sentido a Pedro Santorromán, fallecido hace más de una década, y quien desde la presidencia de la asociación Adelpa, siempre defendió el valor del consenso y del diálogo.

Gracia también ha planteado a las empresas Acciona y ENEL cuestiones como la especulación, donde se perciben muchos más intereses por proyectos de renovables que los objetivos que se ha marcado el Gobierno. “Al calor de esto están acudiendo fondos de inversión de todas las partes del mundo que se acercan a la oportunidad de desarrollar energías renovables; confío en que en un tiempo esto se desinfle y quedemos quienes trabajamos y apostamos de forma seria por este proyecto”, ha dicho el responsable de negocio de Enel, Ramón White. “Hay empresas oportunistas que quieren aprovechar esta momento”, ha añadido Raúl Serrano, en nombre de Acciona.

Tanto Ramón White como Raúl Serrano han defendido la necesidad de “explicar los proyectos en el territorio y en el entorno donde se desarrollan”. “Las complejidades son cada vez mayores y es necesario alinearse cada vez más con los intereses de los grupos del territorio de forma que el proyecto tenga valor social y económico”, han señalado.