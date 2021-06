Donación del método A 2 para detectar el autismo a los centros de atención temprana de Huesca

Los centros de atención temprana para niños de 0 6 años que gestiona en la provincia la UTE formada por las asociaciones Down Huesca, ASPACE Huesca, Asociación San Francisco de Sales de Hipoacúsicos y CADIS Huesca han recibido a través de una donación el método A 2 y un baúl de juguetes para detectar de forma prematura el autismo en los niños. La donación la han realizado dos fundaciones, Corn for a Better World y Hand in Hand, ligadas a la empresa de Ariéstolas, Quality Corn Group (antes Liven Agro), que favorecen la realización de proyectos medioambientales y sociales en el entorno más inmediato. La decisión de donar este método surge a raíz del caso de una de las empleadas de la empresa, cuyo hijo es usuario del centro de atención temprana de Barbastro.

El método A 2 es una de las mejores herramientas que existen para detectar precozmente el autismo en niños. Establece unas pautas en función de cómo el niño realiza el juego simbólico con dichos juguetes, induciendo al especialista a establecer un diagnóstico precoz del autismo, y poder atender esta discapacidad desde el ámbito pedagógico en estos centros de atención temprana.

El autismo es una de las discapacidades más difíciles de diagnosticar debido a distintos factores y grados de esta disfunción neuronal que genera problemas de interacción social y de comunicación. Su diagnóstico se debe realizar de forma multidisciplinar. El método A 2 establece unas escalas que ayudan al personal docente de los centros de atención temprana a ofrecer una mejor educación a estos niños.

El responsable de Down Huesca en Barbastro, Ángel Anoro, agradecía la donación realizada por ambas fundaciones empresariales. “Todas las herramientas que se pongan en manos de nuestros grandes profesionales y que nos ayuden a detectar en una edad tan temprana el autismo son muy valiosas. Estamos muy satisfechos y agradecidos”.

Por su parte, una de las portavoces de Quality Corn Group, Noemí Carnicero, destacaba el “trato tan familiar de esta empresa y su sensibilización social con los problemas de los trabajadores. Estamos seguros que esta herramienta contribuirá a detectar precozmente el autismo y permitirá a los niños una mejor atención”.

Down Huesca atiende en el programa de Atención Temprana a 38 niños en el centro de Huesca, 20 en el de Barbastro, 18 en el de Fraga, 28 en el de Monzón y 25 en el de Sabiñánigo. Además cuenta con profesionales en Boltaña.