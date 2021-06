El mundo literario de Manuel Vilas llega a la gran pantalla en el Festival de Huesca

El Festival Internacional de Cine de Huesca se inauguró en 2020 con la proyección del documental 'Marcelino, el mejor payaso del mundo'. Dirigido por Germán Roda y producido por Patricia Roda, el pase no estuvo acompañado del equipo técnico porque en aquel momento todavía no se podía viajar. Un año después, el equipo se ha resarcido y ha acudido al certamen, junto con el escritor Manuel Vilas, para el estreno mundial de su nuevo filme: 'Vilas y sus dobles'.

"Es inevitable tener el recuerdo de Marcelino", ha destacado Patricia Roda en la rueda de prensa, mencionando que la covid-19 no interrumpió solo la distribución de ese filme, sino la producción del siguiente. 'Vilas y sus dobles se iba a rodar en abril de 2020 y, obviamente, se cayeron todos los planes, algo que se ve reflejado en el documental", ha señalado. Al final, los 15 o 20 días de rodaje previstos en Huesca, Zaragoza o Madrid, entre otras localizaciones, se tuvieron que distribuir a lo largo de varias semanas.

'Marcelino' también forma parte de la génesis de este nuevo documental. "Al finalizar su rodaje, Pepe Viyuela y yo estábamos contentos con el resultado pero tristes porque se acabase", ha comentado Germán Roda. "Queríamos volver a hacer algo juntos y, pensando en escritores aragoneses que pudiesen ser interesantes para un documental, Pepe me dijo que, por recomendación de José Sacristán, había leído un libro que le había encantado. Yo llevaba tiempo con ganas, así que también leí 'Ordesa' y me conmovió profundamente. Sin haber vivido lo que cuenta Manuel, estaba con él como si me hubiese pasado a mí. No era solo qué contaba, sino cómo lo contaba", ha explicado el director.

Sin embargo, el formato del documental no estuvo claro desde el principio. "Primero iba a ser una historia de viajes en el tiempo en la que Manuel Vilas estaba muerto y una chica quería hacer una tesis sobre él pero al final hicimos lo que se verá esta noche (martes), que creo que es lo que tenía que ser. Quise que fuese emocionante, como la emoción que me había provocado 'Ordesa'. Pero no es un documental solo sobre ese libro, sino sobre su vida y su obra", ha manifestado Roda.

"Alegría y miedo"

Manuel Vilas ha recordado que cuando conoció a Germán y Patricia, sintió "alegría y miedo". "Uno no está acostumbrado a que quieran hacer un documental sobre él, pero al encontrarnos por primera vez vimos que teníamos mucha complicidad, que había amigos comunes, amistad...". Además, ha añadido el director, "todos tuvimos claro que no íbamos a hacer el típico y tópico documental biográfico que queríamos algo más abierto, tocar más aristas, más temas". "Todavía no he visto el documental", ha confesado el escritor, "pero estoy expectante por ver qué ha hecho conmigo".

En 'Vilas y sus dobles', además de Vilas y Roda, José Sacristán y Pepe Viyuela reviven los momentos más importantes de sus vidas y reflexionan sobre la literatura, las películas, la familia, la muerte, el arte y el amor, en una narración que tiene al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido como otro de sus grandes protagonistas.

Rubén Moreno, director del certamen oscense, ha recordado como José Sacristán, a su paso por Huesca antes de la crisis sanitaria, coincidió con él y le comentó: "Me he hecho muy amigo de Manuel Vilas. Me gusta mucho, se lo voy a recomendar a todo el mundo". "Es que Sacristán es la voz de todo un país. Lo que él dice, con esa voz, se convierte en ley", ha apuntado el escritor entre risas.

Patricia Roda ha recordado a Jaime Fontán, jefe de producción de Aragón TV fallecido hace poco más de una semana. "La película está dedicada a él, a una persona que siempre hizo mucho por el cine y, especialmente, por el cine hecho en Aragón", ha afirmado.