Deporte, música y teatro las fiestas de San Ramón en Barbastro

Las actividades deportivas, la música y el teatro configuran el programa de las fiestas de San Ramón de Barbastro, las menores de la ciudad que se celebran en torno al 21 de junio onomástica del patrón de la ciudad y de la diócesis. Será el segundo año consecutivo en el que no habrá hogueras ni en los barrios ni en la ermita por las restricciones de la pandemia. En cambio la hoguera preside el cartel elegido para ilustrar esta programación, obra de la diseñadora barbastrense Beatriz Gimeno, que ha optado por un original motivo para que estas fiestas mantengan la hoguera, aunque sea de forma virtual. El cartel está impreso con unas tintas luminosas que al iluminarse con la luz del teléfono móvil da la sensación de una hoguera encendida.

La concejal de Festejos, Pilar Abad Sallán, presentó los actos culturales y deportivos que conforman una programación que incluye un buen número de actividades presenciales entre las que este no pueden estar las hogueras, uno de los actos más tradicionales y a las que se hace un guiño simbólico con el cartel.

“El año pasado no pudimos celebrar las fiestas de San Ramón como nos hubiese gustado, tuvimos que celebrarlo con actos virtuales, con un poco de ingenio”, ha recordado Pilar Abad en la rueda de prensa, en la que ha avanzado que “este año hemos querido reproducir lo que hubo el año pasado, pero de una forma presencial. Si bien es cierto que no pueden realizarse fiestas, y no podrá haber hogueras, nuestros actos de San Ramón han sido deportivos y culturales y, manteniendo todas las normas de sanidad, podremos llevarlos a cabo”, ha apuntado la concejal responsable del Área de Festejos del Ayuntamiento de Barbastro, que ha recordado también que a los actos de San Ramón se unen también las actuaciones del Festival Internacional de Jazz de Barbastro.

Las entradas pueden retirarse en la web del Ayuntamiento de Barbastro, en www.entradas.barbastro.org.

Deporte y cultura

El deporte, que siempre ha sido uno de los grandes protagonistas de las fiestas de San Ramón, abre el programa de actos preparados en honor del patrón de Barbastro.

Este miércoles, 16 de junio, el Centro de Congresos acoge una doble actividad de formación y deporte. A las 18 horas, Rosa Picó, psicóloga del CD Roda, filial del Villarreal CF, ofrecerá la charla “Como seguir desarrollando nuestro club de nuestra realidad”. Los interesados en asistir deben inscribirse en deportes@barbastro.org. Ese mismo día, pero a las 19.30 horas y en el Auditorio del Centro de Congresos tendrá lugar una mesa redonda, con el título “Rol de la mujer en el desarrollo del deporte”, moderada por la periodista Ascen Lardiés, y con participación de Jahel Molina, psicóloga del Villarreal femenino y del fútbol-8; Minerva Díaz, profesora de Educación Física; Susana Montaner, atleta, entrenadora, juez de atletismo y profesora de Educación Física; Saru Campo, jugadora del equipo femenino de la Peña Ferranca, entrenadora y profesora de Educación Física; y Teresa Puy, jugadora del equipo femenino de la Peña Ferranca, además de Patricia Roda. En este caso, las invitaciones pueden retirarse en www.entradas.barbastro.org hasta completar el aforo.

El jueves 17 tendrá lugar la Gala San Ramón de gimnasia rítmica que organiza el Club 2000 Barbastro (18.30 horas). A las 19.30 horas, organizado por la Cofradía de San Ramón del Monte y el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, Marc Millán Rabasa ofrecerá la conferencia ‘Dos relicarios para San Ramón: el embellecimiento de las reliquias del patrón de Barbastro’, con entrada libre hasta completar el aforo del Museo Diocesano.

La final del Torneo San Ramón de voleibol entre los equipos veteranos, femenino y juvenil centrará los actos del viernes 18 de junio en una jornada organizada por la SMA Escuela de Voleibol.

El domingo 20, víspera de San Ramón, la jornada comenzará en las piscinas municipales, escenario desde las 10.30 horas del X Campeonato San Ramón, Open de natación artística, organizado por el Club Polideportivo Comarcal Somontano. Al mediodía, en Canal 25TV y en redes sociales, se estrenará ‘Bailes aragoneses por San Ramón’, un vídeo de bailes aragoneses por distintos puntos de la ciudad a cargo de la Escuela de Folcklore Salvador Fierro. A las 12.30 horas, la Banda de Música Ciudad de Barbastro ofrecerá en el Centro de Congresos el Concierto de San Ramón.

Los más pequeños serán protagonistas del inicio de la programación vespertina de la jornada dominical. A las 18.30 horas, en el Centro de Congresos, Los Titiriteros de Binéfar escenificarán ‘Dragoncio’, una obra que estará precedida por el cuentacuentos ‘El dragón Belaín’, que Lü de Lürdes creó el año pasado por encargo del Ayuntamiento de Barbastro e inspirado en el cuento “Belaín, el regreso del dragón”.

A las 19.30 horas, en la Plaza Julieta, tendrá lugar el Festival de fin de curso de la Escuela de la Asociación Folclórica del Somontano.

A las 20 horas, en la ermita de San Ramón del Monte, solemnes vísperas y, a continuación, eucaristía oficiada por el Obispo de la Diócesis, D. Ángel Pérez Pueyo.

Día de San Ramón

La solemne misa en la Catedral, presidida por el Obispo Ángel Pérez y con presencia de la Corporación Municipal, abrirá a las 12 horas el programa de actos preparado para el lunes 21, día de San Ramón.

Durante toda la mañana, los integrantes de la Asociación Folclórica del Somontano y los Gaiteros del Somontano realizarán rondas por los distintos barrios de Barbastro.

Una de las tradiciones es que el día de San Ramón, La Melinguera estrena obra. El año pasado las circunstancias obligaron a realizar un estreno virtual, pero en 2021 el grupo barbastrense recupera la presencialidad. Y lo hace con ‘Las fábulas de Samaniego’, su primer trabajo para el público familiar, un recorrido por alguna de las fábulas clásicas de Samaniego, desde una lectura actual: unos chatarreros encuentran entre sus cacharros la forma de compartir con nosotros esas historias, que todavía hoy nos instruyen deleitando. Y lo harán el lunes 21 a las 19.30 horas en el Centro de Congresos.

Música y solidaridad

La programación por San Ramón continuará la próxima semana, con la música como protagonista con actuaciones de los alumnos de la Escuela Municipal de Música en la Plaza Julieta el martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de junio.

Y San Ramón 2021 también es solidario. El domingo 27 de junio, a las 19.30 horas, el grupo de Animación del Hospital de Barbastro ‘detodounpoco’ pondrá en escena un espectáculo solidario ‘Grandes éxitos detodounpoco y más...’, a favor de la asociación La sonrisa de Hugo. A ese colectivo irá destinada la recaudación íntegra del espectáculo, con una entrada solidaria de 3 euros.

Festival Internacional de Jazz de Barbastro

Las actuaciones del Festival Internacional de Jazz de Barbastro, integrado en el Alto Aragón Jazz Tour, y que se desdobla en dos fines de semana en diversos escenarios como la Plaza Julieta, el Paseo del Coso y el Centro de Congresos, arropan las actividades programadas en torno a la festividad de San Ramón.

Mikel Legasa Trío abrirá el programa jazzístico el sábado 18, y el domingo 19 tomará el relevo Marina Quiroga Trío y Jazz for Kids, en una programación con protagonismo de los músicos del territorio.

El jueves 24, la proyección de la película ‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’ será el préambulo de un intenso fin de semana. Hetty Kate llegará el viernes 25 al auditorio del Centro de Congresos. El sábado 26 habrá una triple cita con el Taller de improvisación con Jazz for Kids, la actuación de la Iruña Brass Band y la actuación de Perico Sambeat&Taller de Músics Ensemble. Y el domingo 27, Saphie Wells&The Swing Cats pondrá el colofón en el Paseo del Coso a esta primera edición del Festival Internacional de Jazz de Barbastro.

Las entradas gratuitas hasta completar el aforo (solo hay que abonar un euro por gastos de gestión) pueden retirarse ya en entradas.barbastro.org.