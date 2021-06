Piden la suspensión cautelar de la ocupación del monte de Castanesa

A tres días del inicio de la expropiación urgente de parte de los terrenos necesarios para la ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa, una treintena de vecinos titulares de tierras y dos organizaciones ecologistas han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón la adopción de medidas cautelares para evitar la ocupación de las parcelas. Concretamente, reclaman la suspensión de la declaración de urgencia de este proyecto aprobada por el Gobierno de Aragón el pasado mes de mayo.

La petición se enmarca en el contencioso-administrativo que estos colectivos presentaron contra el proyecto de ampliación de la estación de esquí promovido por la sociedad Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, perteneciente al grupo Aramón.

Está previsto que el próximo jueves, 17 de junio, se dé el primer paso para formalizar la expropiación urgente de los terrenos de aquellos propietarios que no han llegado a un acuerdo con Aramón. Para esa fecha se ha citado en el ayuntamiento a los titulares de 18 parcelas, con objeto de levantar las actas previas de ocupación de las tierras.

Esta orden, que llega un mes después de declararse la urgente ocupación, viene firmada por el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, una de las voces discrepantes con este proyecto en el seno del cuatripartito, aunque como él mismo ha aclarado está obligado a tramitar las expropiaciones.

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón y la Asociación de Vecinos de Castanesa Naturaleza Rural ha explicado este lunes que si se permite la ocupación, sería una situación irreversible, cuando el contencioso pretende aclarar si las actuaciones son legales o no. Por ello, se solicita al TSJA que adopte la medida cautelar solicitada, suspendiendo la ejecución del acuerdo del Gobierno de Aragón de 5 de mayo de 2021 por el que se declara la urgente ocupación de los bienes.

La solicitud se basa en el riesgo de que se produzcan "daños ambientales graves e irreparables". "Debe prevalecer el interés general por la protección del medio ambiente (preservar los valores ambientales y paisajísticos de esta zona del Pirineo), representado por los demandantes, frente a la intención de la empresa privada promotora de las obras de ampliación de la estación de esquí, de ejecutar unas infraestructuras, instalaciones y obras indeterminadas, sin haber adoptado previamente las medidas de protección ambiental", señala. Los opositores no entienden la urgencia de la expropiación, dado que desde 2012 la propia empresa "no ha realizado ninguna acción considerando que no era urgente".