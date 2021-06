La Guardia Civil se plantea el cierre de la unidad de rescate en montaña de Panticosa

La continuidad del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim) de Panticosa está en el aire. La Jefatura de Montaña de la Guardia Civil se está planteando una reestructuración de las unidades de la provincia de Huesca que pasa por el cierre de ese equipo de élite, que este año cumple 40 años, y el refuerzo del de Jaca. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado la amenaza sobre una unidad que realiza más de 70 rescates anuales, en su mayoría en lugares de dificultad máxima. Actualmente la componen un sargento y seis guardias.

La medida forma parte de la política de reestructuración de la Benemérita para optimizar recursos. Pero según la asociación, la eliminación de algunas unidades de élite nada tiene que ver con la efectividad que reclaman desde hace tiempo. "El cierre del Ereim de Panticosa no supone una optimización sino que más bien es despojar a los ciudadanos de un buen servicio a la sociedad".

Recientemente ya se planteó el cierre del Greim del Roncal (Navarra), unido bajo el mismo mando a los grupos de Aragón, pero el revuelo generado aconsejó aplazar un año la decisión para dar tiempo a los guardias a pedir nuevos destinos. En el caso de esta Comunidad, el Grupo de Rescate Técnico (GRT) del Servicio de Bomberos del Gobierno Foral realiza los salvamentos desde 2019. En Aragón existen seis unidades: cinco en el Pirineo (Jaca, Benasque, Huesca, Boltaña y Panticosa) y otra en la provincia de Teruel (Mora de Rubielos).

Fuentes de la Jefatura de Montaña con sede en Jaca han confirmado que se está planteando una reorganización del Greim en el Pirineo. Sin embargo, "todavía no hay una decisión tomada". Esta pasaría por el cierre de Panticosa y un aumento de la plantilla en el grupo de Jaca (Sereim) para que lleve a cabo los rescates de la zona del valle de Tena y absorba a los agentes de la otra unidad, "de forma que no sea una medida traumática". De hecho, estos viven entre Jaca y Biescas. Además, añaden, la operatividad del salvamento no se vería alterada porque no hay diferencia entre que el helicóptero los recoja en un punto u otro.

Según la AEGC, no se garantiza en ningún momento que se lleguen a crear las suficientes vacantes para absorber a los siete componentes de Panticosa. "Es decir, que además de desmantelar una unidad que se ha mostrado desde su creación extremadamente eficaz, va a dejar a unos guardias sin destino con preferente para coger vacantes dentro de la provincia de Huesca, pudiendo ser o no en Grupos de Rescate de Montaña debido a la escasez o nulas vacantes ahora en la provincia y en la especialidad. Además del daño que se va a causar a sus familias que se van a ver obligadas a abandonar su lugar de residencia en el que están plenamente integrados", asegura, recordando que es una unidad con guardias veteranos y no se les ha ofrecido la oportunidad de pasar a formar parte del Sereim de Jaca.

La asociación afirma que ni los ayuntamientos de zona, ni las federaciones de montaña, "ni nadie" quiere que se vayan. Lejos de desaparecer, señala, "esta unidad debería reforzarse por el gran número de rescates que llevan a cabo, todo lo contrario de lo que se está haciendo en la Jefatura de Montaña desmantelando unidades muy eficientes, como esta de Panticosa o la del Valle del Roncal en Navarra". Además del trabajo de las estaciones de esquí, en verano hay mucha actividad en el valle y es una zona de escalada que genera continuas intervenciones. Y también dan al público un servicio de información, aclara la AEGC, "ya que son muchos los ciudadanos que llaman a diario para preguntar el estado de rutas a picos o vías de escalada que son resueltas por estos grandes especialistas".

La asociación confía en que se dé marcha atrás, "porque son grandes profesionales, conocen cada rincón de esos valles imprescindible para actuar con rapidez y salvar vidas. Una decisión que como otras muchas no solo perjudicará a los profesionales sino también a sus familias que se verán obligadas a hacer las maletas y abandonar su lugar de residencia".