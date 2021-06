La DGA arranca en Almudévar su plan para llevar la banda ancha a todos los polígonos del medio rural de Aragón

La docena de empresas ubicadas en el polígono industrial Canal de Monegros de Almudévar han sido las primeras de toda la comunidad en beneficiarse del plan de banda ancha de última generación con fibra FTTH que quiere llevar la consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento a todas las zonas industriales del medio rural aragonés para garantizar una conexión de calidad y muy alta velocidad.

La consejera Maru Díaz ha visitado este miércoles Almudévar para conocer in situ los efectos de este plan que, en una primera fase, llegará este verano a 37 enclaves industriales de las tres provincias en la que están asentadas 485 empresas gracias a una inversión de un millón de euros (el 80% lo financia la DGA y el 20% la operadora). Lo ha hecho junto al alcalde, Antonio Labarta, y a la delegada territorial de la DGA en Huesca, Carmen Luesma. Todos ellos han mantenido un encuentro con responsables de dos de las empresas allí instaladas, Damarim y Jesfer, que ya se benefician del nuevo acceso a internet.

Díaz ha explicado que desde el Gobierno de Aragón han querido cubrir el vacío de fibra óptica que habían dejado las operadoras en las zonas más despobladas por no resultar rentables ya que el volumen de usuarios no compensa los costes del despliegue. "Hemos sido pioneros en sacar esta convocatoria de subvenciones y luego se sumó el Ministerio y hoy por fin podemos anunciar que ya tenemos el primer polígono con fibra", ha destacado. Entre ambas administraciones, este año se implantará la banda ancha de última generación en 78 zonas industriales, el 50% de las que hay en Aragón "y ya estamos trabajando para llegar a la otra mitad en los dos años que quedan de legislatura con otras fórmulas", ha anunciado la consejera.

Estos recintos empresariales verán multiplicado su ancho de banda disponible para poder contratar hasta 300 megas. Para la consejera, es necesario que haya inversión pública en comunicaciones "porque probablemente para una empresa del siglo pasado, no tener agua o luz eran factores diferenciales a la hora de instalarse en un polígono, pero hoy en día no llegará ninguna si no tiene fibra óptica". Además, para las firmas ya instaladas, esta tecnología les permite también abaratar costes, internacionalizarse o trabajar en red, ha recordado.

El alcalde de Almudévar, Antonio Labarta, ha agradecido a la consejería que haya querido contar con la localidad como pionera para poner en marcha esta iniciativa y ha asegurado que supone una ventaja competitiva para las empresas del polígono Canal de Monegros "porque les facilita unas comunicaciones de calidad y rápidas". Además, confía en que sirva de polo de atracción para nuevas firmas.

Damarin, una pequeña empresa dedicada al alquiler de maquinaria de construcción en toda España y a la obra pública y rehabilitación de edificios con unos 15 trabajadores, lleva apenas un mes con esta nueva tecnología "y hemos ganado en calidad, en seguridad y en velocidad, lo cual es muy importante para nuestro trabajo habitual con las administraciones porque hay mucho intercambio de documentación", ha explicado Jorge Lordán, director técnico. También ha reconocido que este tipo de servicios dan "un plus" a las firmas que apuestan por el medio rural.

Mientras, la planta de Construcciones de Madera Jesfer se dedica a la fabricación de todo tipo de estructuras y construcciones de madera desde hace más de 20 años y cuentan con una plantilla de 45 empleados. David Fanlo, su director comercial, ha admitido que es una tecnología básica para cualquier empresa y que, de hecho, "era algo que veníamos reclamando desde hace tiempo". En su caso también trabajando con el envío y recepción de archivos muy pesados "y la verdad es que nos está funcionando muy bien", ha dicho.

Cronología del despliegue durante el verano

Según ha detallado la consejera Maru Díaz, esta misma semana, la banda ancha ha llegado también al polígono Los Cerezos de Mora de Rubielos (Teuel), y la previsión para este mes de junio de la contratista –Telefónica- incluye los polígonos de Las Hayas I y II de Cella, en Teruel; el Parque Tecnológico del Reciclado López-Soriano, en Zaragoza capital, y el espacio Riols, en Mequinenza.

En julio, la banda ancha estará disponible en los recintos empresariales de Utebo, Castejón del Puente y Mequinenza (Della Segre) y en los polígonos Los Huertos I y II, y Avenida Pirineos de Zuera. Para agosto, será una realidad en Valdeferrín y Valdeferrín Oeste, de Ejea de los Caballeros; Río Gállego y Río Gállego II, de San Mateo de Gállego; La Armentera, de Monzón; y Llanos de la Estación y El Campillo, de Zuera.

Y en septiembre, está previsto que la fibra entre en servicio para otros 18 espacios empresariales de la Comunidad: Puyalón y Saso Verde, en Sariñena; La Sotonera, en Esquedas; Las Horcas, en Alcañiz; la Estación y La Umbría, en Andorra; El Santo, en Bronchales; El Gazapón y el Polígono Agroalimentario, en Calamocha; San José y UE14, en Calanda; Azalenguas, en Fuentes Claras; Los Royales, en Pina de Ebro; Torre Sancho, en Valderrobres; La Chimenea y La Veguilla, en Cariñena; y Cabezo Mancebo y Los Arcos-Adidas, en Caspe.