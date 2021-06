Primer examen de la Evau en Huesca: "Ha sido bastante fácil si has estudiado, claro"

Los estudiantes altoaragoneses han comenzado este martes los exámenes de la Evau repartidos entre 12 sedes de Huesca, Barbastro, Binéfar, Fraga, Graus, Jaca, Monzón y Sabiñánigo. En la capital oscense, los alumnos se han distribuido entre la Escuela de Arte, el Colegio Santa Rosa-Altoaragón, la Facultad de Empresa y Gestión Pública, el IES Pirámide y el IES Ramón y Cajal.

En este último centro se han examinado un total de 76 alumnos entre los turnos de diurno y nocturno y la gran mayoría han salido más que satisfechos del primer examen de Historia de España. Este ha sido el caso de Lorenzo Pérez, quien considera que "se han portado bien porque con todas las dificultades que hemos tenido este año por la covid, han puesto más o menos las cosas que se presumían que iban a entrar". Ha elegido los dos temas del siglo XIX, el Antiguo Régimen y el Sexenio Democrático, "porque los del siglo XX no me los sabía tan bien". Para él ha sido un alivio pasar ya este primer ejercicio "porque para mí era el más complicado de todos". Ha admitido que podría haber estudiado más en las últimas semanas aunque quiere estudiar Ingeniería Agrónoma en la Escuela Politécnica de Huesca "y tampoco necesito mucha nota porque no se suelen llenar las plazas".

También Lucía Laiglesia y Alejandra Longás han salido "muy contentas". Ambas han optado por los temas del siglo XX, la Guerra Civil y el Franquismo, y han tenido que comentar también un texto de Clara Campoamor de la Segunda República que, en su opinión, era "bastante fácil si has estudiado", al igual que los dos grupos de términos por los que preguntaban (La Corona de Aragón, los Reyes Católicos...). Habían metido "muchas horas de estudio" para este primer examen "pero lo peor ya está pasado", han coincidido después de soltar los nervios del primer día.

Alumnos del IES Ramón y Cajal de Huesca examinándose de la Evau. Rubén Darío Núñez

Ambas se juegan mucho en esta EVAU ya que aspiran a estudiar Enfermería y no saben si les dará la nota para quedarse en Huesca (piden un 10,7) o tendrán que irse a otra ciudad. Aseguran que el curso ha sido "muy estresante" por culpa de la pandemia "porque no hemos podido hacer casi nada ni ir de fiesta, solo estar en casa estudiando todo el día y salir un rato con las amigas de siempre y ya está".