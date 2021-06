Huesca rechaza celebrar festejos taurinos fuera de las fiestas de San Lorenzo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huesca ha desestimado, de acuerdo a los informes jurídicos elaborados por los técnicos municipales, la solicitud de modificación del contrato presentada por Tauroemoción S.L.U. para la organización y realización de los festejos taurinos para las fiestas patronales de San Lorenzo 2021. No obstante, todavía cabe la organización de una miniferia como la propuesta por la empresa si esta se celebrara del 9 al 15 de agosto, días en las que tradicionalmente se desarrolla el programa festivo en lugar de hacerla del 5 al 7 de ese mes, fechas elegidas ante el anuncio del alcalde, Luis Felipe, de que durante la semana laurentina no tendría lugar ningún acto público. Pero para ello, el alcalde tendría que dar marcha atrás en su decisión. Sobre la posibilidad de que haya toros durante las no fiestas, desde el Ayuntamiento solo han indicado que "la empresa puede recurrir" lo acordado este martes en la junta de gobierno local.

Tauroemoción S.L.U, empresa adjudicataria del contrato, presentó esta solicitud de modificación tras conocer la suspensión de las fiestas de San Lorenzo de este año como consecuencia de la pandemia de la covid-19.Tal y como recogen los informes técnicos, las modificaciones propuestas no son asumibles "porque no se ajustan a las condiciones técnicas y/o económicas que aparecían el contrato". Por ejemplo, la empresa proponía una disminución del número de festejos o la exención del canon de arrendamiento, según han indicado desde el Ayuntamiento tras la celebración de la junta de gobierno local donde se han dado a conocer los informes jurídicos.

La concejala delegada de la plaza de toros, María Rodrigo, ha explicado que "la decisión de la junta de gobierno se comunicará a la empresa adjudicataria, que podrá recurrir". Desde el equipo de gobierno socialista insisten en que "la voluntad del Ayuntamiento es que este verano pueda haber toros en Huesca, "pero siempre cumpliendo las normas establecidas por el Gobierno de Aragón y respetando los informes jurídicos y técnicos", ha añadido.

El aviso del PP

El grupo del PP en el Ayuntamiento oscense ha señalado que los informes de los servicios jurídicos municipales "han confirmado lo adelantado por la portavoz popular, Gemma Allué, en el sentido de que Luis Felipe se equivocó "deliberadamente o no" y no podrán celebrarse eventos taurinos al margen de San Lorenzo.

Los populares recuerdan que el alcalde, de hecho, había anunciado la suspensión de la feria durante las fiestas y apuntó la posibilidad de celebrar alguna corrida en otro momento del verano. "Ese extremo ha quedado completamente descartado toda vez que sería imprescindible elaborar un nuevo pliego de condiciones del concurso, ya que la adjudicación se limitaba exclusivamente a la semana festiva", ha apostillado Allué.

La portavoz del PP afirma que la decisión de suspender las fiestas sin alternativas y anunciar eventos taurinos en otro momento del verano fueron, respectivamente, "lo más cómodo y un brindis al sol". "La actitud del alcalde llevó a error incluso a la empresa adjudicataria, que consultó la posibilidad de celebrar la feria en otros días", ha añadido.

Los populares señalan que la normativa en vigor permite la celebración de festejos taurinos con las preceptivas medidas de aforo, pero exclusivamente entre el 9 y el 15 de agosto "como indicaba el pliego de condiciones original". "Podría haberse solucionado si Luis Felipe hubiera sido lo bastante diligente, pero siempre se atrinchera en la ambigüedad y en las decisiones más cómodas. Huesca, sin toros, no solo pierde una tradición muy querida por los oscenses sino que tendrá que renunciar a la importante inyección económica que suponen esos festejos”, subraya Allué.

Vox reclama que se celebren los festejos

El grupo municipal de Vox ha reclamado, por su parte, la celebración de eventos taurinos. Según indica su concejal, Antonio Laborda, "las restricciones sanitarias se van flexibilizando, debido a la vacunación de la población y, consecuentemente, a la bajada considerable de contagios". "Solicitamos al equipo de gobierno que se cumpla con las obligaciones contractuales de adjudicación y se permita a la empresa Tauroemoción celebrar espectáculos taurinos respetando las restricciones de aforos y guardando las distancias de seguridad impuestas por la normativa covid, como se hace en otras plazas de toda la geografía española".