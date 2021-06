El primer premio de la Lotería Nacional deja en Sabiñánigo 150.000 euros

A la lotería le gusta la provincia de Huesca. El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja celebrado este sábado 5 de junio ha dejado 150.000 euros en Sabiñanigo. Corresponde a un décimo del número 44.440, vendido en el estanco Fernando Callizo de la calle Serrablo y agraciado con 1.500.000 euros a la serie. Durante el mes de mayo, el azar ha sonreído a Los Monegros con 40.000 euros de una Bonoloto y otros 30.000 correspondientes a un primer premio de la Lotería Nacional.

Ana Blasco, que regenta el estanco, ha mostrado su alegría por haber validado este boleto, que vendió a través de máquina, que también permite elegir cifras o terminaciones. "Trabajamos para esto y se han cumplido los objetivos", ha señalado. Ella, apuntando que el número "es feísimo", no recuerda si el 44440 fue pedido expresamente por el comprador o salió expendido por casualidad. "No me quedo con los números ni con quién los compra, prefiero no saberlo...", ha manifestado.

Lo más probable es que el cliente se algún vecino de Sabiñánigo o de alguna localidad de los alrededores porque ahora, "clientes de fuera hay pocos y la gente que viene es de la zona", ha apuntado. Hasta este lunes por la mañana no se ha acercado nadie que se haya identificado como la persona que compró el número. El sorteo se ha celebrado este sábado y esa tarde el estanco permaneció cerrado. "Quien lo tenga, a lo mejor lo tiene guardado y no se ha enterado…", ha comentado Ana Blasco.

Este no es el primer premio vendido en este estanco. En 2012 y 2016 ya dio sendos segundos de la Lotería Nacional , en 2009 sellaron una Quiniela de fútbol también con premio y hace cinco, una Primitiva con complementario en 2016. "Hemos dado premios y estamos contentos", ha apuntado la responsable del establecimiento.