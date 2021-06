Reabierto al tráfico el camino aragonés para acceder a las pasarelas de Montfalcó

Tal como se había anunciado semanas atrás, este miércoles se ha reabierto al tráfico rodado el camino de acceso desde Viacamp al núcleo ribagorzano de Montfalcó y, por extensión, la ruta de entrada a las espectaculares pasarelas que toman el nombre de esta última localidad, que ha estado cerrado a la circulación de vehículos desde mediados de abril debido a las obras de la primera fase del proyecto del arreglo y acondicionamiento de su trazado de algo más de 15 kilómetros.

Unos trabajos que están promovidos por la DPH y que persiguen adecuar la antigua pista forestal que unía a estas localidades, con su piso de tierra, en una carretera que pueda asumir el considerable nivel de tráfico que ha propiciado el notable poder de convocatoria de estas vertiginosas pasarelas y del resto del conocido como 'Camino Natural de Montfalcó' que discurre por las dos riberas del Noguera Ribagorzana comunicando tierras ilerdenses y oscenses en el entorno del Sierra de Montrebei, convertidas ahora en uno de los más exitosos reclamos turísticos de Ribagorza.

En esta primera fase, la actuación se está centrando en el acondicionamiento de un tramo de algo más de 5 kilómetros con la instalación de desagües y alcantarillado, la limpieza y el revestimiento de cunetas y la estabilización del firme con una base de grava cemento previa al asfaltado de la carretera. Llevada a cabo por la empresa Vialex, tiene un presupuesto superior a los 400.000 euros.

Alfredo Pociello, alcalde del municipio de Viacamp, en cuyo término municipal se encuentran las pasarelas, comenta que las obras no han concluido del todo "pero los coches pueden pasar ya sin problemas porque lo que queda es la colocación de alguna bionda y el revestimiento de unas cunetas que se pueden sacar adelante sin impedir la circulación".

Pociello reconoce que todavía no ha podido ver el resultado final del trabajo, pero no duda en calificar como "muy buena noticia" la puesta en servicio de una carretera por cuya apertura se han interesado "numerosas personas" en las pasadas semanas. El hecho de que originalmente estuviera previsto poder abrirla el pasado 12 de mayo ha podido causar algún despiste aún cuando, como recuerda el alcalde, "se ha notificado por distintos cauces que la apertura se demoraría debido a que las condiciones climáticas de finales de abril y de mayo no han ayudado al desarrollo de los trabajos".

Una vez finalice esta actuación quedarán todavía por ejecutarse otras dos fases para completar el acondicionamiento definitivo de este camino. "Estamos esperando –señala el alcalde- la licitación por parte de la DPH de la segunda parte del proyecto, en que se actúa en un tramo de algo más de siete kilómetros y que podría estar acabado antes de fin de año y quedará una tercera fase de dos kilómetros en el tramo final de la pista antes de llegar al albergue y al núcleo de Montfalcó".

Cabe recordar que la parte catalana del Camino Natural sigue cerrada al paso de automóviles debido a un gran desprendimiento de rocas en la zona del camino del Congost el pasado mes de noviembre que impide llegar hasta la zona de aparcamiento de la Masieta, desde la que arranca el trazado de la parte ilerdense. En este sentido, Alfredo Pociello comenta que han recibido en el Ayuntamiento de Viacamp una notificación enviada por su homólogo de Àger, Mireia Burgués, en la que le notifica que la junta de gobierno de este consistorio aprobó una actuación de urgencia en su parte del Camino Natural y que las obras están a punto de comenzar aunque no se dan plazos sobre la posible apertura del tramo catalán.

La realización de estas obras en la parte catalana va a condicionar la navegación en barca por el embalse de Canelles que estará prohibida, salvo fines de semana y festivos, en el tramo contiguo al que se va a actuar en la carretera por los posibles desprendimientos que puedan ocasionar los trabajos.