Los estudiantes de Huesca "pasan" de mezclar vacunas

"Hay tanta información que transmite tanta agresividad y tanto miedo que genera incertidumbre entre la población y por eso entiendo que la gente tenga respeto. Pero yo lo tengo claro y me parece todo normal, hay que relativizarlo un poco porque no es ningún drama". Son palabras de Blanca Pérez, una joven estudiante zaragozana de 21 años que cursa primero de Enfermería y que este miércoles acudió "convencida" a recibir la segunda dosis de Astra Zeneca en el centro de vacunación masiva de Huesca, instalado en el local de la asociación de vecinos del barrio de San Lorenzo.

Y lo hizo con otra tres compañeras del mismo grado, que en octubre empezarán a hacer prácticas en hospital. Todas tuvieron algún efecto secundario leve con la inoculación de la primera dosis pero aun así no lo dudaron cuando les dieron a elegir entre Astra Zeneca y Pfizer. Y como ellas, el 95% de los estudiantes de Ciencias de Salud del campus de Huesca, que se han decantado por la firma anglosueca para completar su vacunación.

En total, el personal sanitario inyectó este miércoles 345 dosis de esta vacuna frente a las 18 de la estadounidense que inocularon el lunes. Todos ellos tuvieron que firmar un consentimiento informado. El porcentaje fue mayor incluso en Teruel, donde el lunes 239 citados ya recibieron la segunda dosis de Astra Zeneca y por tanto no ha sido necesario habilitar más jornadas para Pfizer.

Blanca Pérez reconoció que la elección es "muy personal" ya que hay muchos factores que influyen en los efectos secundarios "porque con la misma dosis hay gente que estuvo bien y yo en cambio pasé mala noche". Su compañera Mónica Pérez, aseguró no tener "miedo" a las consecuencias de esta dosis. "No creo que vaya a pasar nada", dijo.

"A ver cómo nos sienta porque estamos en pleno período de exámenes"

Para Susana López, su único temor era cómo podía afectarle a la hora de estudiar "porque estamos en pleno período de exámenes y estamos a la expectativa de cómo nos pueda sentar". Ella también se mostró tranquila con su elección, aunque admitió que haya gente que pueda tener dudas "porque quizá como nosotras somos de la rama de salud conocemos más cómo funcionan estas cosas, pero las personas más mayores que no estén relacionadas pueden hacerse un lío con solo ver las noticias".

También se vacunó con ellas Andrea López, una jaquesa de 19 años. "Ya que te ponen la primera dosis de Astra Zeneca, lo lógico es ponerte también la segunda de la misma. Si no, es como si estás tomando un antibiótico y de repente te cambias a otro. No hay que mezclar", opina.

Iván Arroyos, estudiante zaragozano de Enfermería, ya está haciendo prácticas en el hospital San Jorge de Huesca. "Yo personalmente he considerado que el estudio que han hecho con Pfizer no está tan completo como para coger esa opción y he decidido por voluntad propia que prefería Astra Zeneca, como casi todos", explicó. Y es que aunque con la primera dosis tuvo fiebre y malestar general "fue solo una noche y con un ibuprofeno se pasó", dijo.

A la citación acudieron universitarios de otros grados sanitarios que se imparten en Huesca como Marta Alexandra Melián, una joven canaria que cursa Odontología. "Como no estaba segura de mezclar, porque me da respeto que no tuvieran compatibilidad, prefería repetir con Astra Zeneca", señaló. Ella también tuvo los «típicos síntomas» tras la primera inoculación, es decir, fiebre, dolor de cabeza, mareos... "pero se me fueron con un paracetamol", destacó. Confesó estar muy contenta de haber completado las dos dosis aunque apeló a la prudencia igualmente. "Yo me siento más segura pero aun así hay que tener conciencia porque el virus no se ha ido".

Mientras, Guillermo Alamán, otro joven zaragozano de último curso de Nutrición, se decantó por Astra Zeneca "por no mezclar, porque prefiero que las dos dosis sean de la misma". Aseguró que no tuvo "ninguna duda" al respecto y que había sido "una decisión fácil". De hecho, solo lamentó que la inoculación haya llegado dos semanas más tarde de lo que les dijeron en su día. Pese a todo, coincidía con sus compañeros en que aún no se puede bajar la guardia. "Yo pienso que hay que seguir como hasta ahora, sin aglomeraciones y teniendo un poco de sentido común y un poco de cabeza", afirmó.