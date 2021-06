Condenado un vecino de Jaca por abusos continuos a su hija desde que tenía 11 años

La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a una pena de cinco años y un día de cárcel a un vecino de Jaca de 64 años de edad por abusos sexuales continuados a su hija cuando esta tenía entre 11 y 13 años. Tanto la Fiscalía como la acusación particular habían pedido seis años de prisión mientras que la defensa solicitó la absolución de su cliente.

El condenado tendrá prohibido acercarse a menos de 300 metros o comunicarse con su hija durante un período de cinco años y se le impone una pena adicional de cinco años de libertad vigilada con posterioridad a la de prisión, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante seis años y una indemnización de 6.000 euros por daños morales.

La sentencia considera probado que el durante los dos años anteriores a la denuncia interpuesta en abril de 2018 por la madre de la víctima, el acusado, con antecedentes penales por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por impago de pensiones, abusó de forma continuada de su hija, nacida en 2004, en su domicilio, donde convivía con ella en fines de semana alternos y periodos de vacaciones en virtud de una resolución judicial tras la ruptura con la madre de la víctima.

Entre otros actos, entraba al baño mientras se duchaba para depilarle diferentes partes del cuerpo, también los genitales, asegurándole que también se lo había hecho a su madre cuando estaban juntos. No obstante, el tribunal dice que este comportamiento carece de significación penal al no poder asegurar con total certeza que se hicieran con un ánimo libidinoso. "Podrán considerarse algo disfuncional, raro, inapropiado, inoportuno, imprudente o arriesgado, pero no podemos afirmar que sea delictivo", señala.

Además, desde la Navidad del año 2017-2018 hasta la Semana Santa del año 2018, mientras el acusado y su hija dormían juntos en la misma habitación con una sola cama que venían compartiendo habitualmente durante las visitas de la niña, en varias ocasiones y durante diferentes días le realizó tocamientos por debajo de la ropa interior. Ante la oposición de la víctima, que sentía adoración por él, el cual le decía que era su padre y que por ello no pasaba nada malo. En este caso, la Audiencia sí aprecia delito "porque tuvieron necesariamente que darse con ánimo libidinoso".

El tribunal subraya que aunque otras hijas y familiares del acusado no den credibilidad a la versión de la víctima, "no son ellos quienes deben juzgar los hechos". Y es que asegura que la declaración de la menor "fue convincente, coherente, persistente y reiterada en el tiempo y sin incurrir en contradicciones".

Recuerda al respecto que a la psicóloga del IMLA que la exploró en su día también le pareció creíble la versión de la niña y añade que aunque para la psicóloga de la defensa no tenga el perfil de un abusador, "carece de mayor relevancia cuando los derechos penales democráticos no castigan a sus ciudadanos por lo que son sino por lo que hacen".

Los magistrados consideran que la "persistente" acusación de la menor contra su padre no parece movida por fines espurios, "por más que a la defensa le convenga insinuar que no es más que una venganza por haber sido privada del móvil que le facilitaba su padre". Y aunque al finalizar la Semana Santa de 2018 existió una fuerte discusión entre padre e hija que motivó que regresara antes al domicilio materno, tampoco en ese caso aprecian ningún ánimo de venganza. Unos días después relató los presuntos abusos a una amiga de su madre.