El PSOE de la Diputación de Huesca apoya a Sánchez en la concesión de los indultos

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huesca presentará una propuesta de resolución para su debate en el próximo pleno del jueves en la que muestra su apoyo al Gobierno central "en relación a la búsqueda de una solución en Cataluña", en referencia a la concesión de los indultos a los condenados del 'procés', y pide al PP que haga lo propio, "dejando a un lado los cálculos electoralistas". La moción saldrá adelante gracias a la mayoría de los diputados socialistas.

El PSOE lo compara con la aplicación del 155, cuando el partido de Sánchez apoyó la decisión tomada por Mariano Rajoy, y dice que es el Gobierno central el que tiene las competencias y debe valorar "el camino más conveniente para la solución de un problema territorial, que debería ceñirse al ámbito político”.

La moción del PSOE llega tras la presentada por el PP para debatir en el pleno del jueves. Los populares han anunciado que forzarán un pronunciamiento expreso sobre la posibilidad del indulto en la Diputación y el Ayuntamiento de Huesca, gobernados por el PSOE, alegando que es "imprescindible que los vecinos del Alto Aragón sepan de qué lado están en un momento de clara división de opiniones en el seno del propio partido socialista".

Los populares reclaman que los dirigentes socialistas de la provincia “no hagan cómplices a los altoaragoneses de un movimiento partidista que escapa por completo al respeto del espíritu constitucional y que pondría de rodillas a todos los ciudadanos españoles, y por ende a la provincia de Huesca, ante el independentismo catalán fortalecido y respaldado por Sánchez”.

Por contra los socialistas creen que la postura del PP es "una vuelta de tuerca más a su ya habitual campaña de crispación ante cualquier tema de interés para el país", y buscando "el enfrentamiento político". Antonio Biescas, portavoz, considera que “la recogida de firmas y la nueva foto de Colón ante los posibles indultos del Gobierno son un paso más en una estrategia que no tiene como objetivo el interés general sino la rentabilidad política”.

Los socialistas recuerdan la postura mantenida por su partido con la aplicación del 155 en Cataluña, cuando lejos de "instigar a la desobediencia y seguir alimentando la crispación social, como hace el Partido Popular, el PSOE fue leal al gobierno apoyando la aplicación del artículo 155, sin cuestionar la decisión ni valorar los costes políticos que ello tendría".

La moción del PSOE repasa la concesión de indultos en las últimas décadas. El gobierno de Felipe González indultó en 1988 a Alfonso Armada, condenado a 30 años de cárcel por el golpe de estado de 1981. José María Aznar hizo lo propio en 2003 con Javier Gómez de Liaño, que había sido apartado de la carrera judicial por prevaricación continuada, delito por el que fue condenado a 15 años de inhabilitación. Diez años después, el ejecutivo de Mariano Rajoy otorgó la medida de gracia a un kamikaze que acabó con la vida de un joven de 25 años por su forma temeraria en la conducción. Ese mismo año, 2013, el gobierno central también indultó a cuatro mossos d’escuadra condenados por torturas pese a contar con informes en contra tanto de la Audiencia de Barcelona como de la Fiscalía.

"Vera y Barrionuevo, 15 terroristas de Terra Lliure, militares condenados por falsear la identidad de parte de las víctimas del Yak-42, dos altos cargos de CIU condenados por prevaricación y malversación de caudales públicos… son solo algunos de ejemplos de indultos realizados por gobiernos del Partido Popular, como también lo fue la amnistía fiscal de Montoro, perdonando a los que robaban o defraudaban a España", recuerda la propuesta de resolución. "Los populares ahora se escuda en el arrepentimiento para negar la medida de gracia, pero no la tuvieron en cuenta en ninguno de estos casos".

Y señalan asimismo que el juez Marchena, en la sentencia del procés, señala que la solución a la situación en Cataluña no pasa por los juzgados sino por la política. "Sea indultando a los presos o no, el ejecutivo de Pedro Sánchez tomará su decisión pensando en el conjunto de la ciudadanía, no en intereses electoralistas. En cualquier caso, quien mejor conoce la situación y quien tiene todas las competencias es el Gobierno central que es quien debe valorar el camino más conveniente para la solución del conflicto", concluye la moción.