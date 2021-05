Solo el 6% de los estudiantes de Huesca eligen Pfizer para completar su vacunación

"La primera dosis de Astrazeneca me sentó muy mal, lo pasé fatal esa noche, y me da un poco más de confianza Pfizer. He mirado los estudios y creo que para mí era mejor. Además, me convencía más ponerme una vacuna que no me hicieran firmar". Son palabras de Elisa Blasco, una joven natural de Caspe (Zaragoza) y que estudia 4º de Enfermería en Huesca. Ella ha sido una de las pocas estudiantes que se ha acercado este lunes al centro de vacunación masiva ubicado en la asociación de vecinos de San Lorenzo para completar su vacunación con Pfizer. La mayoría de sus compañeras han optado por repetir con Astrazeneca "porque prefieren no mezclar", ha dicho

En concreto, el equipo de enfermeras ha administrado únicamente una veintena de segundas dosis de Pfizer, lo que supone solo el 6% del total de estudiantes del Ciencias de la Salud del campus de Huesca que estaban citados (332 en total). El resto podrán acudir el miércoles para ser inmunizados con la segunda dosis de Astrazeneca previa firma de un consentimiento informado. En el operativo de vacunación ha vuelto a colaborar la Policía Local.

El equipo de Enfermería ha administrado este lunes segundas dosis de Pfizer a estudiantes de Ciencias de la Salud del Campus de Huesca. Rubén Darío Núñez

En los próximos días se habilitará para el resto de los aragoneses vacunados con una dosis de Astrazeneca la posibilidad de citación para la segunda dosis a través del sistema de autocita en la aplicación o en la web de Salud Informa, de forma que podrán escoger también entre dos agendas diferenciadas, con Pfizer y Astrazeneca, para completar su inmunización.

Esta semana, el Gobierno de Aragón distribuirá un total de 84.048 vacunas contra el COVID-19 de Pfizer (73.050), Astrazeneca (1.600), Moderna (5.598) y Janssen (3.800). De ellas, 7.892 irán al sector de salud de Barbastro y 6.546 al de Huesca. En lo que se refiere al balance de vacunación, la comunidad ha administrado ya un total de 834.362 dosis de vacunas contra el covid y un total de 287.723 personas cuentan ya con la pauta completa.