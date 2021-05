El PP pide una auditoría que cifre los interinos en el Ayuntamiento de Huesca

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Huesca solicitará el equipo de gobierno socialista a la realización de una auditoría interna para concretar las dimensionar el índice de temporalidad de los empleados municipales, incluido el Patronato de Deportes, que, según han denunciado los propios trabajadores, supera el centenar. Los populares realizan la petición a través de una propuesta que presentarán en el pleno de este miércoles.

La portavoz del PP, Gemma Allué, ha denunciado que "hace años que no se convocan procesos selectivos y son muchos los trabajadores que están en fraude de ley porque la interinidad no se puede mantener más de tres años". La concejala ha destacado que la falta de personal en el Ayuntamiento de Huesca "es estructural" y que hay empleados que llevan 30 años en situación de temporalidad porque sus plazas no han salido en ninguna oferta de empleo público.

Asimismo, ha insistido en que esta situación se ve a gravada porque muchos de estos trabajadores tienen entre 40 y 50 años y décadas de antigüedad en sus puestos y podrían verse en la calle "sin indemnización alguna". Allué ha señalado que "ante la falta de pulso político en el Ayuntamiento, son los empleados municipales los que sacan adelante acciones necesarias para la ciudad". Por ello, la moción propone también que se suspendan las convocatorias de plazas ocupadas por interinos en fraude de ley "hasta que el Gobierno de España legisle las políticas de estabilización".

El PP presentará al mismo pleno una propuesta para que el centro de salud de Los Olivos lleve el nombre de Fidel Pagés (1886-1923), médico oscense que inventó la epidural y "cuyo único reconocimiento en el ciudad es una pequeña calle". Además, plantea que se coloque una placa con su nombre en el número 4 de la calle Padre Huesca, donde está a casa en la que nació".

A finales de enero, el pleno municipal de Huesca aprobó por unanimidad una moción de Vox para reconocer de forma anual la figura del médico militar que descubrió esta anestesia y colocar una estatua en su honor frente al Hospital Universitario San Jorge. En esas mismas fechas, la Asociación Almarara dio a conocer las gestiones que estaba realizando para promover un reconocimiento a Fidel Pagés, a partir de la exposición fotográfica ‘Pioneros de Huesca’, donde estaba recogida la figura de este doctor. No obstante, la pandemia ha demorado estos homenajes. Allué ha indicado que representantes de Almarara se han puesto en contacto con el PP y que pronto tendrá una reunión porque "para dignificar la figura de Pagés lo mejor es sumar esfuerzos".

Además, el PP propondrá en el pleno se instar al Gobierno de España a anular el incremento de impuestos incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2021 y a que deje sin efecto el proyecto de peajes en la autovías.