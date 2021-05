El PSOE define en Huesca la despoblación como la cara más visible de la desigualdad 

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado el "importante el compromiso" demostrado por el Ejecutivo central y por el PSOE con la resolución de un problema que "no es nuevo, aunque ha pasado inadvertido hasta ahora". "Es una de las mayores desigualdades de España, no podemos permitir que haya partes de nuestro país que sientan que no importan", ha apostillado.

La ciudad de Huesca ha sido este domingo escenario de un acto sobre Reto Demográfico enmarcado en el trabajo previo al 40 Congreso del PSOE, que se celebrará en octubre e Valencia. La elección se ha debido a que la provincia es uno de los grandes exponentes de las consecuencias que tuvo en su día la emigración de parte de los habitantes del medio rural a la ciudades en busca de una nueva vida, un fenómeno que sigue afectando al Alto Aragón .

La ministra ha apostado por "recuperar el equilibrio en los retos demográficos, porque no hay un solo desafío, sino varios, pero este es la cara visible de todos ellos". Según ha detallado Ribera, hay elementos estructurales "que varían en cada territorio, por eso hay descender a cada uno de ellos y adaptar las políticas y medidas para logar la igualdad, de derechos y de oportunidades, entre las zonas despobladas y las ciudades".

En el acto ha intervenido Miguel Gracia, presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP y de la Diputación Provincial de Huesca, quien ha hablado de la importancia del consenso y de unir voluntades. Para él, "tan importante es el ciudadano y sus necesidades como el paisaje, y en esta provincia creemos que el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad es fundamental". Para lograrlo, ha señalado, "debemos poner en el centro de todo a los habitantes del medio rural, que su voz sea escuchada y tenida en cuenta en las decisiones que se tomen". En esto ha insistido el alcalde de Huesca, Luis Felipe, quien ha manifestado que "sin personas en el territorio, no hay política posible".

Gracia ha reiterado la "necesidad de compensar a los territorios menos poblados por ser productores de energía y de alimentos y por su contribución a la calidad y pureza del aire, es decir, tasas por servicios ambientales. Al fin y al cabo, ese paisaje al que hacía referencia es el principal sumidero de CO2 de nuestro país".

La conectividad

Entre los principales problemas para mantener la vida en los pueblos, Gracia se ha referido a la falta de vivienda y la mala conectividad a internet, "aspectos vitales". "Si queremos que los jóvenes se queden en el territorio debemos ofrecerles las mismas oportunidades que en las ciudades y eso pasa por la posibilidad de vivir en sus localidades de origen y contar con conexiones de calidad, ya no solo para el trabajo o las relaciones con la administración, sino también para el ocio". A este respecto ha recordado que la Diputación Provincial de Huesca trabaja desde hace años para llevar la banda ancha a más de 300 núcleos de población del Alto Aragón. "Vivir en un pueblo no debe estar reñido con las comodidades de las que disfrutan los habitantes del medio urbano", ha afirmado.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, durante su intervención al inicio del acto. Pablo Segura

Denis Itxaso, ponente del capítulo dedicado al reto demográfico en la elaboración de la Ponencia Marco del 40 Congreso del PSOE, se ha referido a la despoblación como "la madre de las desigualdades, que el partido afronta con una mirada transversal y solidaridad". Tanto Itxaso como Hana Jalloul, coordinadora de la citada ponencia, han puesto de relevancia que "es tal el desafío que es la primera vez que el PSOE ha incorporado a su Ponencia Marco el reto demográfico con un capítulo propio".

Hija de la última maestra de Jánovas

Hana Jalloul ha recordado que su madre, nacida en Lacort, fue la última maestra de Jánovas y que su tía vive en Sabiñánigo, donde ella, natural de Zaragoza ha pasado largas temporadas. Además de recordar a los que tuvieron que salir del pueblo y no llegaron a conocer que el embalse quedó desechado, también se ha referido a los que están volviendo para destacar que "hay una oportunidad de vida en los pequeños municipios". En este sentido, ha reclamado una alianza y una agenda común para hacer frente al reto demográfico.