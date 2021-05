Binéfar emite 60.000 euros en bonos con descuentos para reactivar el consumo

El Ayuntamiento de Binéfar lanzará a través de los bonos Impulsa Binéfar 60.000 euros en descuentos para fomentar el consumo local. Se emitirán en dos periodos (junio y septiembre). En cuanto entre en servicio la plataforma de gestión de estos tiques, –con la participación de establecimientos y consumidores-, los ciudadanos mayores de 16 años podrán obtenerlos telemáticamente.

Los bonos proporcionarán descuentos de 5 euros para compras entre 25 y 49 euros, 10 euros para compras entre 50 y 74 euros y 15 euros para compras de más de 75 euros, que podrán materializarse en los establecimientos adheridos a la campaña. No se podrá canjear en compras inferiores a los importes citados y, además, no podrán acumularse bonos descuento por más de 50 euros al mes y DNI, documento que será imprescindible exhibir junto con los tiques. Caducarán a los cinco días y, si no se han canjeado, su importe estará de nuevo disponible en la plataforma.

En cuanto a los establecimientos, solo podrán adherirse al programa Impulsa Binéfar aquellas empresas que tengan la consideración de autónomo, microempresa o pyme, que tengan un centro de trabajo en el municipio de Binéfar y cuya actividad corresponda a pequeño comercio, hostelería, salones de belleza, peluquerías, centros de estética y agencias de viajes, con excepción de algunos casos que se mencionan en el reglamento.

Los establecimientos contarán con un cartel informativo de adhesión a la campaña. Los descuentos que apliquen por las compras con bonos, serán reembolsados a los comercios por el Ayuntamiento de Binéfar hasta completar los 60.000 euros previstos, 30.000 euros por periodo de validez.

El objetivo de Impulsa Binéfar, señala la concejal de Desarrollo, Yolanda Gracia, "es dinamizar el sector empresarial del municipio, aliviando la merma de ingresos generados en aquellos sectores más afectados por las restricciones, colaborando en su supervivencia, al ver incrementadas sus ventas, y ayudando a fidelizar a los consumidores con las pequeñas y medianas empresas locales".