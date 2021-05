La vía verde de Barbastro a Monzón tendrá 23 km y una pasarela sobre la N-240

El proyecto que impulsan los ayuntamientos de Barbastro, Castejón del Puente y Monzón para construir una vía verde por el antiguo ramal ferroviario entre la capital del Somontano y Selgua ya está en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su revisión técnica. Lo ha realizado la Fundación Ferrocarriles Españoles y lo ha financiado la Diputación de Huesca.

En total son 23 kilómetros de trazado con varias actuaciones significativas, como el acondicionamiento del túnel situado antes de llegar al polígono industrial Valle del Cinca en Barbastro o la construcción de una pasarela aérea, un puente de madera que salva la N-240. Una vez cruzada la carretera, la vía verde proseguirá entre viñedos de Bodega Sommos, tras el acuerdo de cesión de uso alcanzado por el Ayuntamiento de Barbastro para alejarse de la nacional, "un cambio que modifica el trazado original de la vía pero que por el contrario da más seguridad y posibilita recorrer un entorno más bello entre vides", explica la concejal de Servicios, Raquel Salas.

La vía verde vuelve a la N-240 por un paso subterráneo ya construido en el término municipal de Castejón del Puente y que conecta con el antiguo apeadero. El Ayuntamiento está en conversaciones con ADIF para que su departamento de Patrimonio pueda restaurarlo y convertirlo en un área de descanso.

Saliendo del Somontano, el camino llega al Cinca Medio a través del polígono de La Armentera. El Ayuntamiento de Monzón ha llegado a un acuerdo con la empresa Ercross para cruzar sus terrenos. El punto más conflictivo está en salvar la carretera de Selgua. Se están estudiando varias soluciones con la DGA, desde la construcción de un paso elevado a una rotonda en la A-130 donde tendrían prioridad peatones y ciclistas para transitar tranquilamente desde la estación del tren a la vía verde, explica el concejal de Medio Ambiente, Miguel Hernández. "Estamos trabajando para realizar esta mínima inversión que solventaría el punto más crítico del tramo de Monzón".

Más información Marcha popular para pedir una vía verde entre Barbastro y Selgua

Una vez en el parque de Los Sotos se cruzaría el nuevo puente sobre el Cinca por la pasarela peatonal que conecta al parque de la Jacilla. Por el paseo fluvial del Sosa el camino llegaría hasta la calle cercana a la Estación Río Cinca, donde culminaría la vía verde.

Los técnicos del Ministerio aplaudieron la presentación del proyecto, realizada a mediados de mayo de forma telemática, y el meticuloso trabajo, si bien no fijaron fechas de ejecución. Según informan desde Agricultura, "hasta que no esté revisado y cuente con todos los permisos necesarios para ejecutar la obra (función que debe realizar el promotor), no es posible dar una estimación del inicio de la misma".

El alcalde de Castejón del Puente, Antonio Comps, considera que tras el trabajo técnico ahora llega el turno de la política: "Nosotros hemos hecho ya nuestro trabajo, ahora toca estar encima de Madrid y agilizar las reuniones para que el Ministerio ejecute". A este respecto, la concejal Raquel Salas reiteraba que las sensaciones tras la presentación fueron buenas. "Técnicamente es viable y ahora hay que intentar que esos fondos se inviertan en esta vía verde".

Una de los argumentos que los tres ayuntamientos trasladaron en su reunión ante el Ministerio es que de ejecutarse sería la primera vía verde construida en la provincia de Huesca (Zaragoza y Teruel ya cuentan con esta infraestructura turística).

El ferrocarril se inauguró en 1880 y supuso una vía de comunicación con Barcelona que contribuyó al desarrollo industrial de Barbastro. En 1969 cesó el servicio de transporte de pasajeros y el de mercancías se prolongó hasta 1984. Hace 11 años se creó la plataforma Barbastro en Bici en cuyas reivindicaciones fundacionales figuraba reconvertir este ramal en una vía verde. Una iniciativa que contó con el respaldo social en varias marchas populares, a la que se sumaron más tarde los ayuntamientos, las dos comarcas y la Diputación Provincial de Huesca.