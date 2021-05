Aramón reactiva las inversiones en la nieve "para recuperar clientes" tras el año de parón

El cierre de las estaciones de esquí del Pirineo aragonés por la pandemia, con la consiguiente pérdida de ingresos, no frenará las inversiones programadas por Aramón. El holding de la nieve, participado al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, tiene previsto inaugurar la próxima temporada tres telesillas en Formigal y Cerler para seguir sumando kilómetros de pistas. Es una inversión millonaria, pero "necesaria" para mejorar y ampliar el dominio en Aragón, competir con las estaciones de esquí de primer nivel en España y "recuperar la clientela" que se haya podido perder por la no apertura de las estaciones, según justifica en la tramitación administrativa de los permisos para las nuevas instalaciones de Cerler.

Formigal aumentará por el valle de Izas sus actuales 180 km, gracias a dos remontes que suponen la primera gran actuación desde la ampliación de 2006. Uno de ellos, de 2.541 metros, está construido desde hace un año, con una inversión de 9 millones de euros, pero no se llegó a utilizar al no abrirse la estación por la pandemia. El segundo, de 771,76 metros, se encuentra en tramitación pero se prevé tenerlo listo este año. Con ellos, la estación del valle de Tena aumentará su capacidad de transporte en 4.200 esquiadores a la hora.

A esto hay que sumar el primero de los cuatro remontes previstos en la ampliación de las pistas de Benasque hacia el valle de Castanesa, a estrenar también esta temporada, un proyecto que recibió la semana pasada un importante impulso con la autorización, por parte del Gobierno de Aragón, de la expropiación urgente del suelo. Con una longitud de 1.371 metros, arrancará de la última pilona de Cerler. Representa la primera piedra de un plan más ambicioso, valorado en 40 millones de euros, para convertir a la estación, con 77 km, en la segunda de Aragón con más de 100 kilómetros esquiables.

La declaración de urgencia de la expropiación para continuar las obras iniciadas en 2019 ha vuelto a evidenciar las discrepancias internas del Gobierno de Aragón, que tiene en la nieve otro de los temas espinosos. El propio presidente Javier Lambán ha defendido esta semana la mejora de la competitividad en las estaciones para que haya "cuanta más actividad mejor". "Sin nieve no es posible la supervivencia del género humano en el Pirineo", ha dicho. Para ser competitivos con Andalucía, Cataluña o con los países de la cordillera de los Alpes "hay que invertir y ampliar superficies esquiables".

No es de la misma idea el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, de Chunta Aragonesista. Está obligado a impulsar el proyecto en el ámbito administrativo, ha reconocido, "porque si no estaríamos incumpliendo la ley, cometiendo un delito, me guste más, menos, regular o nada". Su departamento rechazó la urgencia de la expropiación. Tras reiteradas peticiones, el 6 de abril, Aramón la solicitó a Economía, al ser su departamento de tutela. El asunto se trasladó al Consejo de Gobierno, competente para hacer la declaración y que finalmente la aprobó. Una de las razones es que, de lo contrario, las obras en el valle de Castanesa podrían quedar paralizadas "meses e incluso años".

Recurso contra la expropiación

El proyecto ha acabado judicializado, con un recurso interpuesto por un grupo de propietarios contrarios a la ocupación y dos asociaciones conservacionistas, que ahora estudian si van a solicitar medidas cautelarísimas para frenar la expropiación urgente.

La relación de bienes incluye a 35 titulares, el más importante, la Comunidad de Montes de Castanesa, con 64.510 metros cuadrados de superficie ocupada y 116.181 de servidumbre (donde habrá pistas para esquiar pero no instalaciones). Ha habido acuerdos en el 74% de la superficie (90% de la de servidumbre), pero la continuidad de los trabajos requiere entrar en el resto de parcelas.

Ecologistas en Acción no entiende la precipitación en la ocupación cuando la ampliación de Cerler lleva más de una década esperando. Asegura que actúa motivada por la defensa del medio natural y en solidaridad con los vecinos demandantes. Según esta organización, el 11 de marzo, la letrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA emitió un decreto de admisión a trámite de la demanda.

Por el contrario, los empresarios agradecen que en un año de crisis se siga adelante con las inversiones porque las estaciones más grandes son más competitivas. "Que Cerler vaya a superar los 100 kilómetros es importante para nosotros, es la manera de competir con el resto", ha declarado José María Ciria, al frente de la asociación empresarial del valle de Benasque, quien recuerda el retraso acumulado. A la vez que la estación crece debe tomarse en serio el proyecto de telecabina de Benasque a Cerler, señala.

El alcalde, Ignacio Abadías, ofrece otro argumento: la ampliación de Cerler da alas al vecino valle de Castanesa, en el municipio de Montanuy, con escaso desarrollo turístico, "donde viven 160 personas en 17 núcleos". Él tampoco se olvida de reivindicar el telecabina y la extensión de la estación también hacia el valle de Ardonés.