El desmantelamiento de la antigua fábrica de Inquinosa podría comenzar en 2021

El desmantelamiento de la antigua fábrica de Inquinosa en Sabiñánigo, la zona cero y lugar de origen de la contaminación por lindano, podría estar más cerca, ya que el Gobierno de Aragón sigue trabajando en los trámites administrativos necesarios para acometer esas obras. Además han comenzado los sondeos para poder analizar los suelos de la fábrica, para poder estudiarlos y controlarlos posteriormente. La directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental, Marta de Santos, ha anunciado estos trabajos en el encuentro que acoge Sabiñánigo este martes del proyecto ‘Pilot Project to Evaluate and Address the Presence of Lindane and Hexachlorocyclohexane (HCH) in the European Union’, en el que participa la Comunidad autónoma.

La parte administrativa, “que es larga”, para asegurar que todo se hace con las medidas de seguridad y la trasparencia necesaria, “está tocando el final”, asegura la directora general. Además el proyecto de desmantelamiento se encuentra ya en evaluación ambiental en el Inaga, “y estamos llevando a cabo la tramitación para poder licitar y adjudicar la obra a una empresa”. Aunque por el momento no hay plazos, se espera que la adjudicación tenga lugar este año. Y “de momento, todo apunta a que en 2022 se pudieran comenzar esas obras de desmantelamiento, que son muy importantes no sólo como símbolo de quitar esa descontaminación, sino poder acometer lo que hay debajo de la fábrica”, asegura.

En este sentido ha destacado que ha comenzado una campaña de sondeos para poder analizar el suelo de Inquinosa, “hasta ahora no se había podido llegar a ese emplazamiento”, que es el tercer punto más importante junto a los vertederos de Bailín y Sardas. Santos ha recordado que el proyecto para la desmantelación ya se presentó el pasado año. Entonces se anunció que el coste de licitación es de 4,2 millones de euros, la duración prevista de los trabajos es de 352 días laborables y el volumen de escombros generados es de 1.217 m3, de los cuales 1.020 son no peligrosos, 180 m3 peligrosos por residuos de la fabricación de lindano y 17 m3 por amianto. La superficie de los edificios a demoler es de 0,3 hectáreas y su altura máxima se sitúa en los 20,25 metros. Según el proyecto, el desmantelamiento y derribo se ha proyectado por etapas y “elemento a elemento”, combinando varias técnicas, que eviten la dispersión de contaminación y permitan la segregación de materiales para facilitar su control y clasificación y su tratamiento específico.

Congreso de lindano Gobierno de Aragón

Marta de Santos ha visitado este martes junto a la consultora holandesa TAUW y la alemana CDM Europa, las instalaciones de la antigua factoría de Inquinosa y los vertederos de Sardas y Bailín, en Sabiñánigo, dentro del proyecto HCH in Europe, del que también forma parte el Gobierno de Aragón a través de Sarga. Dotado con dos millones de euros, con este proyecto se pretende elaborar el primer inventario de emplazamientos cotaminados por lindano de la Unión Europea.

La primera fase del proyecto consistió en la realización de un inventario de los emplazamientos con lindano que hay en Europa, “y en esta segunda fase en la que estamos nos visitan para hacer una caracterización de nuestro espacio”, subraya la directora general. Desde el proyecto, se está analizando “que tal trabajamos, porque somos ejemplo a seguir en el resto de Europa de cómo hemos afrontado desde Aragón las políticas de descontaminación y estudio de estas sustancias y así poder extrapolar este conocimiento o experiencia al resto de emplazamientos y buscar esa financiación europea que nos permita llegar al futuro de la descontaminación total”, indica.

La alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, ha asegurado que cada nuevo proyecto que se acomete en cuanto a descontaminación “es una muy buena noticia”. En este caso, “nos parece muy interesante esa posibilidad de buscar proyectos internacionales, que aúnan esfuerzos y buscan alianzas para poder contextualizar además el problema que surgió en nuestra localidad, pero que ni mucho menos es exclusivamente nuestro, si no a nivel más global y más internacional”.