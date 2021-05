Proponen capturar al oso Goiat para volver a colocarle un collar GPS

El Consejo General del Valle de Arán propondrá la captura del oso Goiat para volver a colocarle un collar, si se confirma que es el autor de una serie de ataques a ganado ocurridos en los últimos días. Hace un mes, sembró la preocupación en el valle de Chistau, que también frecuenta desde hace dos años, al localizarse huellas de un plantígrado. Según constataron los técnicos del Gobierno de Aragón, eran de un macho grande, "compatibles" con Goiat. El alcalde de Plan, José Serveto, ha pedido su retirada definitiva del territorio, si es posible capturarlo, dado su historial depredador.

El gobierno del Valle de Arán confirmó el pasado lunes cuatro ataques de oso con cinco bajas. Diversos indicios apuntan a que podría tratarse del temido ejemplar, pero se han enviado muestras a la Universidad Autónoma de Barcelona para intentar confirmar la autoría de estos ataques.

En caso de que esté detrás de los ataques, "a causa de su historial conflictivo y anormalmente depredador", el Consejo General ha anunciado que iniciaría el protocolo de captura para volver a colocarle un collar GPS. Sería la segunda vez. Ya se le instaló uno, pero lo perdió el pasado mes de octubre en la comarca aragonesa de la Ribagorza, lo que hace imposible seguir sus pasos.

El fin de semana pasado se confirmaron dos nuevos ataques, con una oveja muerta y dos cabras. "Este repunte de ataques en Arán coincide con la disminución de ataques en una zona de Francia en la que se sospechaba que estaba el oso Goiat”, ha explicado el consejero de Territorio, Paisaje y Gestión Ambiental, Francés Bruna. "No es descartable que detrás esté Goiat, por ello, hemos recogido muestras que analizará la Universidad Autónoma de Barcelona para que nos confirmen su presencia en nuestro territorio”. Si es así, dijo, iniciarán un dispositivo de captura, tal y como establece el Protocolo de Intervención con osos en los Pirineos.

El oso Goiat llegó a Cataluña en 2016, fue liberado en el Parque Natural del Alt Pirineu en Isil (Lérida) en el marco del programa europeo de reintroducción Piros Life. Hasta 2019 no se conocía su presencia en Aragón. Fue ese año cuando se le detectó en el valle de Chistau, al que volvió en 2020 y donde ha protagonizado diversos ataques, así como en la vecina comarca de la Ribagorza. Realiza grandes movimientos. A él se le achaca que la superficie de la presencia de la especie en los Pirineos en 2019 aumentara en unos de 2.000 km², en comparación con 2018, ya que bajó hasta zonas del sur que sorprendieron incluso a los técnicos.

El alcalde de Plan es partidario de tomar medidas drásticas, más allá de la colocación de otro collar, que pasan por su retirada definitiva del territorio. Según José Serveto, un oso podría estar detrás de varios incidentes con el ganado ocurridos hace un par de semanas en el valle. Todavía hay pocos rebaños en los puertos, pero uno de ellos se dispersó y encontraron ovejas a más de 15 kilómetros unas de otras. "Si lo capturan y le ponen un collar, pediremos que nos pasen la información, pero lo mejor sería que lo retiraran", ha declarado.

Hace un año, los tres ayuntamientos del valle de Chistau exigieron a los gobiernos de Aragón y Cataluña y al Gobierno de España la retirada urgente, pues en su opinión supone un peligro no solo para las explotaciones ganaderas sino para las personas, “por su habituación a la presencia humana al efectuar ataques al ganado en zonas próximas a la localidad o ataques en los que la presencia del ganadero no ha conseguido disuadirle en su actividad depredadora”. Uno ocurrió en el término municipal de San Juan de Plan, no en los puertos y zonas de pasto en altura sino cerca de la localidad y de la ermita de San Mamés, con la consiguiente alarma en la población por la proximidad a zonas habitadas.