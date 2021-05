Alcaldes y empresarios exigen celeridad en las obras de la N-260 "para no perder otro verano"

Entre un cierto malestar de unos y la resignación de otros, los alcaldes y agentes sociales de los municipios afectados por el corte de la N-260 entre Campo y El Run han recibido este miércoles en la sede de la Comarca de La Ribagorza, en Graus, explicaciones sobre los motivos que han obligado al Ministerio de Transportes a posponer la apertura a la circulación rodada de este tramo, que estaba prevista para este viernes, hasta finales de junio. Algo que, como subrayaban varios de los asistentes supone un "duro mazazo" para la economía comarcal –tambaleante como todas por la situación pandémica- con una campaña turística este año más imprescindible que nunca y que estará para entonces ya a pleno rendimiento.

Acompañada por la delegada territorial de la DGA en Huesca, Carmen Luesma, y de la directora de obra, Carmen Lacasa, la subdelegada del Gobierno, Silvia Salazar, les mostró un video esclarecedor sobre la magnitud del deslizamiento en las laderas situadas a la altura del kilometro 399 de la carretera e intentó apaciguar el malestar de los ribagorzanos por la forma y por el fondo del anuncio del mantenimiento durante seis semanas más del cierre de la N-260. Para ello, abogaba ante los presentes por intentar minimizar las afecciones, facilitar la atención sanitaria a los residentes y sus trámites administrativos mientras dure el cierre, además de intentar agilizar la puesta en marcha tras su mejora ahora en curso de la carretera local de Espés como una alternativa.

En una reunión en la que estuvieron presentes los alcaldes de Benasque, Villanova, Sahún, Castejón de Sos, Laspaúles, Seira, Campo y Foradada del Toscar, el presidente de la Comarca y los representantes de la Asociación de Empresarios de Ribagorza y de la Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque, la subdelegada insistió en los argumentos que ya había presentado el martes en la rueda de prensa ofrecida en Campo haciendo incidencia en la dificultad de los trabajos, la magnitud del derrumbe, la complejidad para retirar los materiales colapsados y la necesidad de preservar el entorno ecológico.

José Manuel Abad, alcalde de Castejón de Sos, reconocía que, sin entrar en un análisis técnico de los trabajos, la situación "es muy complicada". Pero también hacía hincapié, en las "tremendas afecciones" que están sufriendo los vecinos por tener la carretera cerrada "prácticamente la mitad del año" y, al igual que los representantes empresariales presentes, destaca el encarecimiento de los portes que conlleva la larga vuelta obligada que tienen que dar poniendo como ejemplo la embotelladora Aguas de Veri "que está sufriendo un sobrecoste prohibitivo, algo que nos está pasando al resto de los negocios y de los ciudadanos de la zona". Añadía también la problemática de las comunicaciones alternativas "que no están preparadas y se encuentran en muchos momentos saturadas, con frecuentes embotellamientos que incrementan todavía más los tiempos de nuestros desplazamientos".

Por todo ello, Abad pedía respeto a los representantes de la Administración al señalarles que lo que no se debe permitir "bajo ningún concepto" que los alcaldes y el resto de afectados se enteren de la prolongación del cierre por los medios de comunicación "y, además, un día antes de que finalice el plazo fijado previamente, sin ningún tipo de previsión ni de acuerdo con los afectados y más cuando el desprendimiento ocurrió hace tres semanas y ya entonces los responsables de la obra debían saber que no se iba a abrir la carretera". Además, aprovechaba para reclamar como "imprescindible" que se retome el proyecto de un túnel que salve el congosto del Ventamillo, "porque se ha demostrado por activa y por pasiva que es peligroso y porque, además, mantenerlo tal como se pretende crearía un cuello de botella peligrosísimo en momentos de fuerte utilización de la vía".

Una reivindicación que, como el resto de los asistentes, también hacía suya el alcalde benasqués, Ignacio Abadías, quien se confesaba "impactado" por las imágenes del deslizamiento. "Nos han comentado –explicaba tras la reunión- que tres empresas han realizado informes, que han sido coincidentes, sobre la manera de abordar el desescombro, aconsejando actuar desde arriba en la retirada de los materiales, una solución que, además, permitirá la utilización de los dos carriles de la carretera cuando se reabra".

Por su parte, José Luis Rufat, alcalde de Sahún, señalaba que en la zona eran conscientes del problema del desprendimiento, pero también que se esperaba que la solución no se alargara tanto. "Yo he propuesto que la carretera pueda estar abierta como muy tarde el 10 de junio porque, si no, podemos dar otro verano por perdido y eso sería la ruina total y absoluta para el territorio", recalcaba Rufat, convencido de que se puede hacer "si se ponen los medios necesarios".

Los vecinos de Seira exigen horarios más amplios de paso

Si la situación en todo el valle de Benasque es muy complicada con el cierre de la carretera, los vecinos de Seira están especialmente aislados por las obras del Ventamillo, que les deja doblemente incomunicados. Su alcalde, Daniel Larramona, avisó que sus convecinos están molestos "con toda la razón porque nadie sabe hasta que lo sufre lo agobiante que es una situación como la nuestra". De hecho, aseguró estar en desacuerdo con la gestión de las obras y los cortes en la carretera por lo que urge establecer turnos de paso hacia Campo "porque tampoco estorbamos tanto su trabajo" y una ampliación de horarios de tránsito por el congosto del Ventamillo ya que considera que los actuales son "muy escasos". Además, no entiende cómo no han acabado ya las obras de reparación de este desprendimiento "que deberían haber estado terminadas el 14 de mayo".

Tanto César Sistac, presidente de la Asociación de Empresarios de Ribagorza, como José María Ciria, de la Asociación Turística del Valle de Benasque, han coincidido en destacar el problema de sobreprecios en los suministros que suponen los rodeos para ir o bajar del valle de Benasque, han señalado los problemas de todo tipo –y no sólo en lo económico- que esta situación ocasiona, se han mostrado resignados al corte por la magnitud del desprendimiento y han manifestado su esperanza de que este tiempo extra de cierre de la carretera sirva para que se adelante trabajo en otros tramos de tal manera que se minimice el tiempo de corte a la circulación los próximos otoño y primavera.