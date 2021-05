La Policía de Huesca alerta de que cada día más gente se salta el toque de queda 

El estado de alarma impuesto el 14 de marzo de 2020 por la pandemia decaerá el 9 de mayo, y con él, algunas de las medidas vigentes para frenar la expansión de la covid. No obstante, hace semanas que algunos ciudadanos han relajado el cumplimiento de la normativa sanitaria. La intendente de la Policía Local de Huesca, Beatriz Rivas, comenta que, efectiva, se ha está produciendo "un incremento de las de las denuncias según va transcurriendo el tiempo".

Esta situación se observa, especialmente, en lo relativo al toque de queda, que en la capital oscense rige desde las 23.00 a las 6.00. "Al principio de la pandemia veíamos que quien estaba por la calle fuera de horario eran clientes casi habituales de la Policía Local", ha señalado la intendente. Según ha dicho, en los primeros meses, "el ciudadano medio acataba esta restricción sin problemas pero ahora empezamos a encontrarnos con otros perfiles como estudiantes o personas de mediana edad que salen por la noche para ir a casa de los amigos y se relaciona aunque sea en pequeña medida".

Rivas ha indicado que "se trata de un perfil más normalizado y creemos que se debe al hastío, a que la gente está cansada". En todo caso, la responsable de la Policía Local de Huesca ha insistido en que esta circunstancia "no tiene justificación". El hecho objetivo es que el perfil de la gente que no cumple esta medida está cambiando y que, "en consecuencia, estamos denunciando más". Asimismo, ha indicado que en este incremento también el buen tiempo.

Entre finales de octubre de 2020 y principios de abril de 2021, los meses del confinamiento provincial y, en momentos puntuales, también de la ciudad de Huesca, la Policía Local de la capital oscense interpuso 400 denuncias por incumplir el toque de queda. A estas hay que añadir las 33 registradas entre el 28 de abril y el 2 de mayo por el operativo policial en la zona del Tubo y las 10 del puente festivo de San Jorge.

La mascarilla y las reuniones

También son numerosas las denuncias por no llevar puesta la mascarilla. En este mismo periodo de tiempo, los agentes de la Local cursaron 136 denuncias y los de la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma otras 158. En el dispositivo conjunto se tramitaron 34 por idéntico motivo. Igualmente, se está relajando el cumplimiento de la medida que prohíbe reuniones de más de 6 personas si no son convivientes. En cinco días, durante la operación policial en la zona de ocio del centro de Huesca, se interpusieron 44 denunciar por superar el número de personas permitido en una reunión. En los cinco meses anteriores solo fueron 52.

"Las zonas de playa son más conflictivas mientras que las ciudades de interior son un poco más fáciles de controlar"

En todo caso, la intendente ha apuntado que , en cuanto a las medidas anticovid, "la ciudad está bastante controlada en relación a los que vemos por ahí". Según ha indicado, "las zonas de playa son más conflictivas" mientras que las ciudades de interior "son un poco más fáciles de controlar, y más en esta época del año". Rivas han incidido en que la Huesca "es bastante tranquila". "Tenemos pocos focos de concentración de locales y la propia configuración urbana ayuda", ha añadido.

La Policía de Huesca siempre ha contado con la colaboración vecinal y esta cooperación se ha incrementado con la pandemia. Sin ser algo exagerado, a la centralita del 092 llegan llamadas por demasiado ruido y música fuera de horario en el piso de al lado o por la presencia de más gente de la permitida en alguna zona. Rivas manifiesta que es posible que los jóvenes se junten en algún sitio, "pero no tenemos avisos para denunciar que están en naves o huertos y alguna vez que han hecho botellón en los parques los hemos cogido, como la semana pasada en el Miguel Servet".

"Ir en taxi no es patente de corso; el taxista está trabajando pero el problema es dónde va el pasajero"

Con una casuística variada, la edad de los denunciados también lo es, desde menores a personas de 50 y 60 años. "Creo que la gente ya necesita socializar y, a lo mejor, incumple el toque de queda porque ha estado cenando en casa de un hermano y en vez de salir a las 23.00 ha salido a la 1.00 y lo has cogido", ha señalado la jefa de la Policía Local. Aunque durante la madrugada no hay mucho movimiento en la capital oscense, las patrullas también han parado a algún taxi. "Ir en taxi no es patente de corso; el taxista está trabajando pero el problema es dónde va el pasajero", ha apostillado.

En los primeros meses del confinamiento, los oscenses explicaban alguna treta para intentar eludir la multa. No era raro encontrarse con gente que había ido a pasear al perro a la otra punta de la ciudad o ver a la misma personas en distintos sitios con una barra de pan en la bolsa. Ahora, el problema de la movilidad no es estresante y casi nadie busca una excusa para explicar su presencia en la calle fuera del horario establecido. "Una denuncia nunca cae bien, pero encuentras quien lo asume y quien incluso ha asumido ese porcentaje de riesgo de que lo cojan", ha apuntado Rivas.

Los delitos habituales

Después de 13 meses de estado de alarma, la comisión de los delitos habituales en Huesca también han vuelto a las cifras anteriores a la pandemia. Un ejemplo son las alcoholemias. "En el primer periodo, la gente no cogía el coche porque no se podía salir y casi no había infracciones en este sentido, pero ahora estamos en números prácticamente de normalidad absoluta", ha explicado la intendente. "Hay conductores que siguen dando positivo en alcohol y tenemos alguna llamada por robos", ha añadido. Asimismo, se mantienen los actos delictivos nocturnos. "Quien elige la noche para entrar a robar a una nave o a un huerto, lo hace haya o no toque de queda", ha apostillado.