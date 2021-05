Imaginaria mostrará en Binéfar la obra de artistas con discapacidad intelectual

Imaginaria, el Festival de Títeres e Imagen en Movimiento, mantiene su apuesta por el teatro inclusivo como una de sus señas de identidad entre otras muchas disciplinas, dirigidas a todos los públicos, que se pondrán ver por las calles, plazas y escenarios de Binéfar del 1 al 6 de junio. Y lo hace mostrando la última propuesta artística en la que viene trabajando el Taller ocupacional Nazaret de Cáritas Diocesana de Barbastro – Monzón en la localidad binefarense. La obra, cuyos ensayos se llevan a cabo estos días en el Centro Joven de Binéfar, tiene por título ‘Cuentos para dormir’, y será una de las actuaciones estrella de la primera jornada de este festival, el 1 de junio a las 20.00 en el Teatro Titiriteros de Binéfar.

La presencia de actores amateurs de Nazaret en Imaginari aha sido constante en todas las ediciones del festival, a raíz de la estrecha colaboración con el área de Juventud del Ayuntamiento de Binéfar, como apunta la técnico municipal Ainhoa Casabón, autora y directora de todas las obras. El presente trabajo narra la historia de dos hermanas y la aventura que supone para la familia acostar a la menor cada noche. El montaje se llevará a cabo con la técnica de ‘Luz negra’, luces ultravioletas que resaltan los colores de las formas de los objetos y de los personajes en la oscuridad. “Es una técnica muy adecuada para este festival y muy visual”, explica Casabón, quien recalca las ganas que había entre todo este grupo teatral de volver a los ensayos, tras el parón obligado el pasado año por la pandemia. “La historia no se ha montado hasta los últimos días cuando ya se supo que había festival, así que decidimos hacer algo muy visual y vistoso. Los actores de Nazaret esperan este momento con mucha ilusión. El año pasado se llevaron una gran decepción. El público también espera esta actuación y ver el teatro lleno cada año es una gran satisfacción para ellos, reciben los aplausos con mucha ilusión”, comenta Casabón.

Una de las educadoras sociales del Taller Nazaret Mapi Bona muestra la “ilusión” que impera estos días entre quince actores del centro, por su esperada vuelta a los escenarios. La función del Centro Ocupacional Taller Nazaret es mejorar la calidad de vida de sus usuarios, todos con discapacidad intelectual y trastornos mentales, para facilitar la inclusión con igualdad de derechos en la sociedad. Se les forma en el ámbito del trabajo para capacitarlos de cara a su acceso al mercado laboral, y también se fomentan las habilidades sociales, deporte, ocio, y otras competencias básicas entre ellas la cultura. En este sentido, a la puesta en escena de esta obra de teatro llegará a Binéfar una exposición fotográfica en el Ayuntamiento. Para la educadora social, la actividad teatral desarrollada para Imaginaria “les aporta una forma de desenvolverse, desinhibirse, crea un sentimiento de grupo al trabajar en equipo, y sobre todo el día de la obra les da un subidón de autoestima tremendo al ver reconocido su trabajo”.

Un ejemplo de esta motivación se vislumbra en Dani Mateo, que a sus 33 años es uno de los veteranos actores, protagonista del último montaje puesto sobre las tablas por Nazaret en 2019. “El teatro es estupendo. Me gustan las obras que hago y me ilusiona mucho aunque al principio tenía muchos nervios, ahora ya estoy más tranquilo y disfruto. Me gusta venir a ensayar porque me alegra y me pone contento, y sobre todo el día de la actuación. Ya tenía ganas de volver a ensayar”, cuenta.

La responsable del área de Juventud del Ayuntamiento, Teresa Pallás, recalca la “apuesta teatral del Taller Nazaret en el marco de Imaginaria porque consideramos que es fundamental no desligar a los usuarios de este festival ya que para ellos supone un trabajo importante y un reconocimiento social que les aporta mucha fuerza para continuar, mucha alegría y momentos felices”.

Imaginaria está organizado por el Ayuntamiento de Binéfar con el apoyo económico de la Diputación Provincial de Huesca, el Ministerio de Cultura, la Comarca de La Litera y un nutrido grupo de empresas del territorio. La dirección artística corre a cargo de Los Titiriteros de Binéfar mientras que Thesseo Estudio Creativo se encarga de la producción ejecutiva