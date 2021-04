Alegría entre los usuarios del primer punto de vacunación masiva de Huesca: "¡Vamos a celebrarlo con un par de cañas!"

La ciudad de Huesca ha abierto este viernes su primer punto de vacunación masiva en el local de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Lorenzo, que a partir de ahora aligerará la carga de trabajo de los centros de salud para que puedan ir recuperando actividad asistencial. Ocho profesionales de Enfermería y dos estudiantes han inoculado 480 dosis de Janssen, que por primera vez se administra en el sector de Huesca.

Los primeros usuarios no han podido ocultar su alegría, como José Luis Peralta y Pedro Luis Moreno, dos amigos que se sacaron cita casi a la vez. "Esta es más cómoda porque solo te la tienes que poner una vez pero nos hubiera dado igual. Estamos muy contentos porque cuando antes nos la pongamos, mejor para nosotros y para todo el mundo", señalaron. "¡Ahora lo vamos a celebrar con un par de cervezas!", dijeron al despedirse.

María Boned ha salido de vacunarse "más tranquila porque aunque me he cuidado mucho, ahora podré moverme con más libertad porque con los confinamientos se crea mucha inseguridad". Además, cree que ha tenido "suerte" con Janssen "porque te ahorras un pinchazo y eso que es tan suave que no molesta". Con todo, asegura que no hay que descuidarse. "A pesar de lo malo que es una pandemia, una de las cosas buenas que ha dejado es que antes no apreciábamos lo suficiente la salud y el planeta y creo que algo hemos aprendido", ha dicho.

Desde Sabiñánigo ha viajado Javier Ara, que se ha encontrado a otros vecinos de la localidad serrablesa a las puertas del local de San Lorenzo. Ha reconocido que ni se ha enterado del pinchazo, "supongo que me la habrán puesto", ha bromeado. Para él, estar vacunado supone un alivio después de muchos meses en los que ha hecho "muy poca vida social intentando no pillar el virus, aunque aun así hay personas que también tienen mucho cuidado y lo cogen".

Mientras, Pedro Oliveros, de Huesca, ha confesado que tenía "muchas ganas" de que llegara este día "y más siendo un solo pinchazo porque a mí las inyecciones me dan pavor por lo que al ver que era la de Janssen me puse muy contento". Ha valorado además la rapidez de todo el proceso. "Yo me he venido ya con camisa de manga corta porque si vas preparado y no tienes que perder tiempo cuesta un momento".

Iván Carpi, director de Enfermería de Atención Primaria del Sector Huesca, ha agradecido al Ayuntamiento de Huesca por haberles puesto "totas las facilidades" para poner en marcha este centro "que va a permitir avanzar con la vacunación".

En los primeros minutos se han vivido momentos de nervios entre las personas citadas, que se estaban aglomerando a las puertas del local. Sin embargo, la Policía Local, la Unidad Adscrita y el personal de Enfermería ha logrado organizar los turnos rápidamente. "La gente está citada cada minuto y es normal que sobre todo al principio haya algún desajuste entre los que llegan antes de su cita y se agolpan en la cola, pero intentaremos que sea lo más ordenado para conseguir el objetivo final, que es tener a la mayor cantidad de población vacunada en el menor tiempo posible".

El local de San Lorenzo se mantendrá como centro de vacunación fijo. La próxima semana se administrará Astra Zeneca por las mañanas y alguna tarde para dar facilidades a las personas que tienen dificultades por motivos laborales o personales. "Va a ser una estrategia dinámica dependiendo del número de dosis que nos vaya llegando cada semana", ha señalado Carpi. Hasta ahora se han inoculado unas 48.000 vacunas en el sector de Huesca, con algo más de 100.000 pacientes. De ellas, 35.000 son primeras dosis.

El alcalde de Huesca ha dejado claro que el ayuntamiento seguirá colaborando con Sanidad en establecer espacios para que la vacunación sea más masiva "porque es un elemento importante para afrontar el levantamiento de restricciones y mejorar la salud de los vecinos". No obstante, de momento creen que será suficiente con este centro "que es céntrico y cómodo", ha resaltado.

Luis Felipe ha querido agradecer la labor del personal del Salud y de las brigadas que han acondicionado el espacio "en un tiempo récord", la colaboración de la Policía Local y la predisposición de la asociación de vecinos. Además, ha pedido disculpas a los residentes del entorno por los posibles trastornos por el corte al tráfico de la calle.

Asimismo, ha valorado el "buen comportamiento" de los oscenses en estas semanas, que han hecho que la capital oscense tenga una evolución muy favorable de la incidencia de contagios. No obstante, ha insistido en hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva "porque hay que evitar malos comportamientos para que el virus no se propague con facilidad y afecte a la salud, que es lo más importante, y también a la economía de la ciudad".